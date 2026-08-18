У Чорному морі атакували грецький танкер із російською нафтою, – Bloomberg

Інцидент стався 16 серпня поблизу Новоросійська з нафтовим танкером Skiros, що ходить під грецьким прапором. Судно класу Suezmax зазнало атаки після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму.

Про це повідомили у Bloomberg.

Що відомо про атаку на танкер?

Афінська компанія, яка є оператором танкера Skiros, заявила, що внаслідок удару ніхто з членів екіпажу не постраждав. Також вдалося уникнути розливу нафти та забруднення акваторії Чорного моря.

Варто зазначити, що на початку серпня Україна та США досягли певних домовленостей щодо безпеки судноплавства. За словами представника американського уряду, Київ погодився не бити по неросійських танкерах та інфраструктурі, критичній для експорту казахстанської нафти. Головна умова – ці судна не повинні перебувати під санкціями та перевозити російські вантажі.

Крім того, 8 серпня очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив про пропозицію розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі. Згодом стало відомо, що Україна запропонувала Росії припинити атаки на цивільні цілі в акваторії, проте Москва цю ініціативу проігнорувала.

Проблеми російського нафтового експорту

Нагадаємо, українська атака дронів зупинила відвантаження сирої нафти на російському терміналі "Шесхаріс" у Новоросійську. Через заповнені резервуари на терміналі також припинили приймання нафти. "Шесхаріс" є одним із ключових нафтових експортних об'єктів Росії на Чорному морі – через нього проходить близько 700 тисяч барелів нафти на добу. Це вже не перший випадок, коли українські удари спричиняють перебої в роботі російської нафтової інфраструктури.

Зазначимо, що у липні Туреччина скоротила імпорт російської нафти з чорноморських портів через перебої, спричинені українськими атаками. Загалом поставки російської сировини до Туреччини впали з 1,2 мільйона тонн у червні до близько 900 тисяч тонн у липні, а в серпні можуть скоротитися до 200 тисяч тонн. Через нестабільні поставки Анкара почала активніше шукати альтернативних постачальників, зокрема в Бразилії та Гаяні.

Щоб уникнути помилкових ударів по нейтральних суднах, Україна пообіцяла США не атакувати Каспійський трубопровід та надала вантажовідправникам чіткі інструкції з переліком потенційних цілей.