Нафтовий скандал: у Росії пояснили, чому не дійшли згоди з ОПЕК

Угода з Організацією країн-експортерів нафти не відповідала інтересам РФ. Тому її вирішили не продовжувати.

У Росії пояснили, чому не дійшли згоди з країнами ОПЕК. Відповідну заяву зробив прессекретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв, пише ТАСС.

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Усі обсяги нафти, які добували в результаті неодноразового продовження угоди ОПЕК, повністю і досить швидко заміщалися на світовому ринку обсягами американської сланцевої нафти,

– заявив Леонтьєв.

За його словами, крім США, є й інші країни, які перебувають "за периметром" угоди ОПЕК та готові нарощувати видобуток нафти. Тому Леонтьєв переконаний, що для Росії "ця угода просто позбавлена сенсу".

У Росії готові були продовжити домовленість, якщо її умови були б більш компромісними.

Але та пропозиція, яка була зроблена, не було партнерською. Партнерська угода завжди передбачає компроміс,

– додав прессекретар "Роснефти".

Чому зірвалася нафтова угода між ОПЕК та Росією

Країни ОПЕК на переговорах не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Чинна угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього будь-які обмеження на видобуток нафти будуть зняті.

Внаслідок поширення по всьому світі коронавірусу попит на нафту впав. Росія ж відмовилася скорочувати виробництво нафти. А Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію. Як пояснюють експерти, королівство знизило ціни на постачання у квітні на 6 – 8 доларів. У Саудівській Аравії вдалися до цього, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на Росію.

Як це вплинуло на економіку

У результаті того, що ОПЕК та Росія не домовилися ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал цін, починаючи з 1991 року.

Крім того, курс рубля до долара різко впав. Станом на 9:00 ранку за московським часом долар на форекс-ринку коштував 73,04 рубля . Євро дійшло до позначки 83, 13 рубля .

Як зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки