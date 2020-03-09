Нафтовий скандал: у Росії пояснили, чому не дійшли згоди з ОПЕК
Угода з Організацією країн-експортерів нафти не відповідала інтересам РФ. Тому її вирішили не продовжувати.
У Росії пояснили, чому не дійшли згоди з країнами ОПЕК. Відповідну заяву зробив прессекретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв, пише ТАСС.
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Усі обсяги нафти, які добували в результаті неодноразового продовження угоди ОПЕК, повністю і досить швидко заміщалися на світовому ринку обсягами американської сланцевої нафти,
– заявив Леонтьєв.
За його словами, крім США, є й інші країни, які перебувають "за периметром" угоди ОПЕК та готові нарощувати видобуток нафти. Тому Леонтьєв переконаний, що для Росії "ця угода просто позбавлена сенсу".
У Росії готові були продовжити домовленість, якщо її умови були б більш компромісними.
Але та пропозиція, яка була зроблена, не було партнерською. Партнерська угода завжди передбачає компроміс,
– додав прессекретар "Роснефти".
Чому зірвалася нафтова угода між ОПЕК та Росією
- Країни ОПЕК на переговорах не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Чинна угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього будь-які обмеження на видобуток нафти будуть зняті.
- Внаслідок поширення по всьому світі коронавірусу попит на нафту впав. Росія ж відмовилася скорочувати виробництво нафти. А Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію. Як пояснюють експерти, королівство знизило ціни на постачання у квітні на 6 – 8 доларів. У Саудівській Аравії вдалися до цього, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на Росію.
Як це вплинуло на економіку
- У результаті того, що ОПЕК та Росія не домовилися ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал цін, починаючи з 1991 року.
- Крім того, курс рубля до долара різко впав. Станом на 9:00 ранку за московським часом долар на форекс-ринку коштував 73,04 рубля. Євро дійшло до позначки 83, 13 рубля.
Як зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки
- торги на S&P 500 довелося зупинити після падіння на 5%;
- ф'ючерси Dow знизилися на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.
- Гонконзька біржа просіла на 3,5%, Південнокорейська – на 4%, Шанхайська – на 2,5%.
- в Австралії індекс S&P/ASX 200 знизився на рекордні за 11 років 6,3%;
- на міжнародному валютному ринку обвалився курс російського рубля. Долар виріс до 73,29 рубля. А це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року.