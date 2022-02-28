Нагодуйте окупанта так, щоб він не проснувся від тої їжі, – генерал ЗСУ звернувся до українців

Ворожа техніка зупиняється просто в українських селищах через брак пального. А російські окупанти просять в людей їжі.

Генерал ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі 24 каналу сказав, що це не "армія Росії", це "армія мародерів". "Особовий склад просто кидає свою техніку, тікають, жебракують, просять їсти", – додав він.

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"До Москви повернуться одиниці. Призиваю українців – менше слів, більше дій. Якщо вони прийшли до вас у село – нагодуйте так, щоб вони не проснулись від тої їжі. Чим тільки можна – знищуйте. Труїть як мишей, як тарганів", – наголосив він.

Криновос каже, що Путін грає ва-банк. В маразматика вже межа пройшла, він хоче знищувати патріотів України.

Він хоче, щоб ми боялись слова "Путін", щоб ми боялись слова "Росія", але такого ніколи не буде,

– заявив генерал.

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