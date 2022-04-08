Нам бракує слів, – Боррель про мужність українців й жах російських звірств

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відвідав Київщину. Посадовець наголосив, що йому не вистачає слів, аби описати те, що він побачив й почув.

Про це він заявив 8 квітня під час спільного брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським й президенткою Єврокомісії, пише 24 канал.

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Що заявив Боррель під час візиту до України

Боррель звернувся до Зеленського й підкреслив, що глибоко зворушений тим, що побачив, почув та відчув упродовж візиту на Київщину. "Безперечно, нам бракує слів", – наголосив дипломат. Зазначимо, що перед цим європейські високопосадовці відвідали звільнену від окупантів Бучу.

Перше, на що звернув увагу глава європейської дипломатії, це величезна поразка російського війська. "Вони зіштовхнулися з вашою (українців – 24 канал) мужністю", – підкреслив він. А друге – це жах від вбивств окупантами цивільних, від воєнних злочинів Росії.

Як пояснив Боррель, Євросоюз допомагатиме Офісу генпрокурора України передавати докази російських звірств міжнародному карному кримінальному суду.

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