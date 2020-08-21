Олександр Лукашенко висловився щодо ситуації в Білорусі та участь у ній Заходу. Він назвав всенародні протести "заворушенням, які готували в США" проти Росії. Крім того, політик обговорив можливу агресію з-за кордону зі силовиками.

Лукашенко звинувачує США в організації протестів

Вашингтон за сприяння ЄС намагається встановити якийсь "санітарний кордон, балто-чорноморський коридор" від країн Балтії до України, заявив Лукашенко, пише БелТА.

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Однак на дорозі США начебто тільки "одна ланка залишилася" – Білорусь.

Нам готували ці заворушення. А Росія боялася нас втратити,

– зазначив політик.

За його словами, планують все це та спрямовують США, а європейці лише підіграють. Лукашенко думає, що є спеціальний центр під Варшавою. Однак запевняє, що його начебто чинна влада Білорусі контролює.

Лукашенко додав, що зовсім невипадково те, що поряд неспокійно "і танки починають пересуватися, і літаки літати".

Можливу агресію з-за кордону політик обговорив зі силовиками

Участь у засіданні взяли правоохоронці, які відповідають за підтримання правопорядку в країні та реагування на зовнішні загрози.

Під час неї Лукашенко обговорив зі силовиками ситуацію в Білорусі, плани дій у випадку різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, агресії ззовні.

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Протести та страйки в Білорусі: основне

Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.

ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували активістів.

Вже 13 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.

Станом на 21 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.

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