Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуація в його країні – політизована. Щоправда, катастрофічною назвати її не можна. Водночас політик заявив, що найближчим часом із усім розбереться.

Заява Лукашенка щодо ситуації в Білорусі

Такі слова Лукашенка пролунали під час його візиту на агрокомбінат "Дзержинський". Про це пише білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

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Так званий білоруський президент згадав, зокрема, і про протести. На його переконання, гроші можна заробити не лише працею, а і на вулиці. Але такий заробіток – нетривалий.

"Ну заробили трохи, тільки країну не треба руйнувати. Це ми дозволити не можемо, тому що знаємо, чого вона нам коштувала", – підкреслив він.

Водночас Лукашенко зауважив, що ситуація в Білорусі є не такою складною, що потрібно вистоювати.

У Мінську, ще десь, комусь щось не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо,

– заявив білоруський очільник.

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Головне про останні події в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів.

Вже 13 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.

Станом на 21 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.

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