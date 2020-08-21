Протести в Білорусі: Лукашенко пообіцяв усе вирішити найближчими днями
Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуація в його країні – політизована. Щоправда, катастрофічною назвати її не можна. Водночас політик заявив, що найближчим часом із усім розбереться.
Заява Лукашенка щодо ситуації в Білорусі
Такі слова Лукашенка пролунали під час його візиту на агрокомбінат "Дзержинський". Про це пише білоруська державна інформаційна агенція БелТА.
Так званий білоруський президент згадав, зокрема, і про протести. На його переконання, гроші можна заробити не лише працею, а і на вулиці. Але такий заробіток – нетривалий.
"Ну заробили трохи, тільки країну не треба руйнувати. Це ми дозволити не можемо, тому що знаємо, чого вона нам коштувала", – підкреслив він.
Водночас Лукашенко зауважив, що ситуація в Білорусі є не такою складною, що потрібно вистоювати.
У Мінську, ще десь, комусь щось не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо,
– заявив білоруський очільник.
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Головне про останні події в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів.
- Вже 13 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.
- Станом на 21 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.
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