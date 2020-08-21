Президент Білорусі Олександр Лукашенко – не готовий до переговорів, бо спалив мости з усіма, "і навіть з Росією". Щоправда, розмова з Кремлем останнім часом активізувалася. А причина тому – Лукашенко зробить усе, аби залишитися при владі.

Лукашенкоспалив мости і з Європою, і з Росією

Таку думку висловив член Координаційної ради опозиції в Білорусі, голова правозахисного центру "Весна" Олесь Біляцький. На його переконання, навіть західні санкції не зроблять Лукашенка готовим до переговорів. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Лукашенко демонстративно спалив усі мости: і на Захід, і до України, і навіть підпалив міст до Росії, проте зараз його терміново ремонтує,

– зауважив правозахисник.

Водночас він висловив сумнів у тому, що Росія може заступитися за Лукашенка, зокрема силовим шляхом.

"Росія зараз перебуває у складному становищі, тому що протести – винятково мирні та причин для втручання немає. Звісно, я трохи боюся якоїсь провокації, яка дала би формальний привід для Лукашенка запросити до себе "великого брата". Але він і сам цього не дуже хоче", – сказав Біляцький.

Водночас голова "Весни" зауважив, що Лукашенко "довго наступав на російські мозолі, але зараз ситуація змінилася".

"І тепер він знову дуже часто розмовляє з Путіним, пропонуючи, що він є готовим віддати за те, щоб залишитися при владі. Ну і звичайно, він виляє, як завжди, бреше, як завжди", – констатував він.

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Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.