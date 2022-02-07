Намагання за рахунок підприємців залатати дірки у держбюджеті, – експерт

У зв'язку з недавніми обшуками, які відбулися на підприємствах металургійної компанії "Метінвест", фахівці зробили висновок, що це безпідставний тиск на великий бізнес з боку податкової та правоохоронних органів, а також намагання за рахунок підприємців залатати дірки у держбюджеті.

У матеріалі повідомляється, що нещодавно подібні обшуки відбувалися й на іншому меткомбінаті – "Арселор Мітал Кривий Ріг".

Голова Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник пояснив, що тиск на великий бізнес пов'язаний з економічними і політичними причинами. Також він додав, що не вдалося навіть підвищити плату працівникам поліції у зв'язку з нестачею коштів у держбюджеті. Тому у влади є сподівання витрусити більше грошей із великого бізнесу.

Якщо є спір між суб'єктами господарювання і фіскалами, то це нормальні адміністративні спори, які мають розглядатися судами, і тут нема предмета для діяльності правоохоронців. І те, що починають маски-шоу з використанням правоохоронних органів з порушенням кримінальних справ – це само по собі є неприйнятним,

– наголосив економіст Борис Кушнерук.

Зазначимо, що недавно податкова служба оприлюднила низку документів, які підтверджують відсутність податкових боргів компанії "Метінвест".