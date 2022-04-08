"Намагаються добити": для чого Путіну Маріуполь

Стратегія окупантів змінилася після великої поразки під Києвом. Російські війська втекли з Півночі України з величезними втрами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що росіяни намагаються втримати захоплене.

До теми Росіяни закатували 78-річного волонтера під Маріуполем за фото з військовими ЗСУ

"У них спочатку була стратегія перерізати Україну західніше Києва і паралізувати мобілізацію й розгортання військ", – сказав Бутусов.

Хочуть втримати Південь

За словами журналіста, росіяни захопили значну частину Півдня фактично без спротиву. Він наголосив, що особливо для окупантів важливо, що загарбали Херсонську та велику частину Запорізької області разом з атомною станцією.

Зараз намагаються добити Маріуполь, бо це єдине місто на Донбасі, яке заважає Путіну реалізувати коридор з Криму до Росії,

– пояснив Бутусов.

Він додав, що окупанти намагатимуться збудувати оборону на територіях, які захопили, й диктуватимуть Україні умови з погрозами нових бойових дій. Журналіст вважає, що рашисти збільшуватимуть кількість ударів й спробують зайняти нові міста.

Юрій Бутусов про хід війни: дивіться відео