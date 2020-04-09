Намісник Іонинського монастиря УПЦ МП у Києві захворів на коронавірус
Настоятель київського Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві Іона Черепанов отримав позитивний тест на коронавірус. Перед цим архієпископ УПЦ МП дещо скептично ставився до встановлених урядом обмежень.
Зараз самопочуття і температура священнослужителя в нормі, про це він розповів на своїй фейсбук-сторінці. Архієпископ перебуває у повній самоізоляції та під контролем лікарів.
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Він також зазначив, що не знає, де міг заразитись. Однак, за словами священнослужителя, "це не дивно при такій кількості контактів".
Друзі, ось і мене торкнулося світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний,
– написав архієпископ.
Служби в монастирі, що розташований в ботсаду Києва, тривають, але без прихожан.
Що було раніше
Черепанов критично ставився до заходів карантину, про що свідчать дописи у його соцмережах. Зокрема, закликав приходити на службу в храм попри карантин.
Скриншот із фейсбук-сторінки Антона Геращенка
У коментарях з'являлись заклики приходити на службу попри карантин.
Скриншот із фейсбук-сторінки Антона Геращенка
Ситуацію із священником також прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.
Часто жертвою вірусу стають і ті хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне в належній мірі дотримуватися карантину,
– зазначив він.
Коронавірус і церква: все, що потрібно знати
- У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Зараз він у важкому стані в реанімації. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми. Попри зусилля медиків священник помер.
- Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.
- Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.
- Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.
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Зазначимо, 5 квітня Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів. Джерела 24 каналу повідомили, що станом на 6 квітня владика Павло був у важкому стані в лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19.
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