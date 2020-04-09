Намісник Іонинського монастиря УПЦ МП у Києві захворів на коронавірус

Настоятель київського Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві Іона Черепанов отримав позитивний тест на коронавірус. Перед цим архієпископ УПЦ МП дещо скептично ставився до встановлених урядом обмежень.

Зараз самопочуття і температура священнослужителя в нормі, про це він розповів на своїй фейсбук-сторінці. Архієпископ перебуває у повній самоізоляції та під контролем лікарів.

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Він також зазначив, що не знає, де міг заразитись. Однак, за словами священнослужителя, "це не дивно при такій кількості контактів".

Друзі, ось і мене торкнулося світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний,

– написав архієпископ.

Служби в монастирі, що розташований в ботсаду Києва, тривають, але без прихожан.

Що було раніше

Черепанов критично ставився до заходів карантину, про що свідчать дописи у його соцмережах. Зокрема, закликав приходити на службу в храм попри карантин.



Скриншот із фейсбук-сторінки Антона Геращенка

У коментарях з'являлись заклики приходити на службу попри карантин.



Скриншот із фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Ситуацію із священником також прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.

Часто жертвою вірусу стають і ті хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне в належній мірі дотримуватися карантину,

– зазначив він.