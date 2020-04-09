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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Намісник Іонинського монастиря УПЦ МП у Києві захворів на коронавірус

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      Намісник Іонинського монастиря у Києві захворів на COVID-19 / orthodoxy.org.ua/

      Настоятель київського Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві Іона Черепанов отримав позитивний тест на коронавірус. Перед цим архієпископ УПЦ МП дещо скептично ставився до встановлених урядом обмежень.

      Зараз самопочуття і температура священнослужителя в нормі, про це він розповів на своїй фейсбук-сторінці. Архієпископ перебуває у повній самоізоляції та під контролем лікарів.

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      Він також зазначив, що не знає, де міг заразитись. Однак, за словами священнослужителя, "це не дивно при такій кількості контактів".

      Друзі, ось і мене торкнулося світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний,
      – написав архієпископ.

      Служби в монастирі, що розташований в ботсаду Києва, тривають, але без прихожан.

      Що було раніше

      Черепанов критично ставився до заходів карантину, про що свідчать дописи у його соцмережах. Зокрема, закликав приходити на службу в храм попри карантин.


      Скриншот із фейсбук-сторінки Антона Геращенка

      У коментарях з'являлись заклики приходити на службу попри карантин. 


      Скриншот із фейсбук-сторінки Антона Геращенка

      Ситуацію із священником також прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.

      Часто жертвою вірусу стають і ті хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне в належній мірі дотримуватися карантину,
      – зазначив він.

      Коронавірус і церква: все, що потрібно знати

      • У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Зараз він у важкому стані в реанімації. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми. Попри зусилля медиків священник помер.
      • Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.
      • Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.
      • Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

      Читайте також Ми не ангели, маємо право хворіти, – митрополит Павло прокоментував COVID-19 у лаврі

      Зазначимо, 5 квітня Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів. Джерела 24 каналу повідомили, що станом на 6 квітня владика Павло був у важкому стані в лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19.

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Києва Релігія УПЦ МП Новини політики
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