На будинок гендиректора OpenAI Сема Альтмана напали з коктейлем Молотова
- Невідомий кинув коктейль Молотова у будинок Сема Альтмана, гендиректора OpenAI, і втік, але ніхто не постраждав.
- 20-річного підозрюваного затримали після погроз підпалу будівлі в районі, де розташовано офіс OpenAI.
Невідомий чоловік 10 квітня нібито кинув коктейль Молотова у будинок генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Підозрюваного затримали у Сан-Франциско.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
Що відомо про напад на будинок CEO OpenAI?
Інцидент стався близько 04:12 в районі Норт-Біч. Там невідомий кинув коктейль Молотова у житловий будинок та втік з місця події. Внаслідок нападу ніхто не постраждав, проте загорілись ворота, написали в поліції.
Приблизно за годину поліцейські отримали ще одне повідомлення. Невідомий погрожував підпалити іншу будівлю у районі Мішн-Бей, де розташований головний офіс OpenAI. Після цього 20-річного підозрюваного затримали.
Зазначається, що компанія сприяє розслідуванню злочинів правоохоронцями.
Видання нагадало, що інцидент стався після того, як OpenAI розкритикували у спробах укласти угоду з урядом США. Йдеться про використання технологій в секретних військових цілях.
Сем Альтман підтвердив напад у своєму блозі та закликав зменшити напругу
"На слід спробувати зменшити кількість вибухів у меншій кількості будинків, як у прямому, так і в переносному сенсі", – написав він.
