На будинок гендиректора OpenAI Сема Альтмана напали з коктейлем Молотова

Невідомий чоловік 10 квітня нібито кинув коктейль Молотова у будинок генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Підозрюваного затримали у Сан-Франциско.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Що відомо про напад на будинок CEO OpenAI?

Інцидент стався близько 04:12 в районі Норт-Біч. Там невідомий кинув коктейль Молотова у житловий будинок та втік з місця події. Внаслідок нападу ніхто не постраждав, проте загорілись ворота, написали в поліції.

Приблизно за годину поліцейські отримали ще одне повідомлення. Невідомий погрожував підпалити іншу будівлю у районі Мішн-Бей, де розташований головний офіс OpenAI. Після цього 20-річного підозрюваного затримали.

Зазначається, що компанія сприяє розслідуванню злочинів правоохоронцями.

Видання нагадало, що інцидент стався після того, як OpenAI розкритикували у спробах укласти угоду з урядом США. Йдеться про використання технологій в секретних військових цілях.

Сем Альтман підтвердив напад у своєму блозі та закликав зменшити напругу

"На слід спробувати зменшити кількість вибухів у меншій кількості будинків, як у прямому, так і в переносному сенсі", – написав він.

