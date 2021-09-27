Відомо, що стріляли з лісу і з автомата. Випустили мало не цілий ріжок набоїв, поранили водія. Сам Шефір лишився неушкодженим. Наразі ні нападника, ні зброї не знайдено.

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Правоохоронці завели свою звичну мантру, що це їм, мовляв, справа честі – розкрити такий злочин. Але ж ми з вами не вчора народилися і такі слова від них чули, напевно, мільйон вже разів. Тому в мене принаймні сподівань немає жодних.

Виникло з десяток версій замаху на Шефіра

Одразу зауважу, що не буду зараз розбирати усі ті версії – кому було б вигідно цей замах вчинити. Їх уже існує з десяток:

бізнес;

рука Москви;

замовлення від олігархів;

внутрішні розбірки в оточенні Зеленського;

"вистава та імітація нападу".

Чому я не буду ці версії докладно розбирати і оцінювати? Тому що направду всіх їх можна викрутити як вашій душі заманеться. Можна знайти аргументи за кожну з них, або й залізні контраргументи, якими вони будуть розбиті в пух і прах.

Не буду на це забирати ваш час. І не тому, що мені не цікаво було б цим зайнятися. Але правда також у тому, що ви мої аргументи і контраргументи просто не почуєте. Адже з усіх цих версій про причини нападу на друга Зеленського кожен з українців вже обрав собі ту, яка відповідає його політичним вподобанням.

Симпатики Зеленського вірять, що це олігархи його так залякати зажадали, бо президент робить правильні для країни речі. Противники Кремля вірять, що це була спроба посіяти в оточенні глави держави параною. Антипатики Зеленського щиро вірять, що це все була вистава.

Тобто кожен робить висновки не з доказів слідства і не з фактів, а з домислів і власних політичних вподобань. Тому я і не буду нікого ні в чому намагатися переконати, адже це просто марна справа.

Зеленський сприйматиме замах на Шефіра як особисто на себе

Я про інше хочу наголосити. Що цей факт нападу, цей скоєний замах неодмінно на Зеленському позначиться. Ні для кого не є секретом, що наш президент людина вельми емоційна, що він емпатик – тобто точно себе поставить на місце свого друга.

І замах на товариша він сприйматиме як замах не себе особисто. Відповідно, цей інцидент його точно змінить. Нинішній Зеленський, розбуджений о 3 ранку в Нью-Йорку звісткою про напад на свого друга, точно вже інший, ніж той, який лягав спати і не підозрював, що таке може статися.

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І нинішній Зеленський точно змінився. В який саме бік, в чому саме це проявиться – сказати не беруся, я не психолог і не психоаналітик. Я лише припускаю, що президент тепер стане, якщо можна так сказати, дорослішим і жорсткішим.

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Мені головне, щоб цей замах його не налякав, щоб він не зламався. Мовляв, "та пішла ця ваша політика до біса, адже мені мій спокій, родина і друзі важливіші, тому копирсайтеся в цій багнюці самі, а я на постійне місце проживання на Мальдіви полетів. Від когось чув, що принаймні у відпустці там дуже і дуже непогано".

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