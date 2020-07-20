Київська місцева прокуратура у зв’язку з бійкою та стріляниною, яка сталася в Києві 19 липня у Подільському районі, повідомила про підозру двом особам за фактом хуліганства та порушення рівноправності іноземних громадян.

Згідно з матеріалами слідства, група молодиків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокувала конфлікт з трьома громадянами іншої держави, які очікували на вулиці таксі. Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва на своєму офіційному сайті.

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На прохання іноземців припинити конфлікт незнайомці не відреагували, вчинили штовханину, у ході якої один з них наніс іноземцю удар кулаком в обличчя, а інший пошкодив авто, яке приїхало на виклик.

Наразі одному із затриманих повідомлено про підозру за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності, поєднані з насильством).

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А іншому – за частиною 2 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб). До суду готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.