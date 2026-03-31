Новини світу Сам прийшов до поліції: у Чехії затримали підозрюваного у нападі на "російський дім"
31 березня, 16:18
Оновлено - 16:23, 31 березня

Сам прийшов до поліції: у Чехії затримали підозрюваного у нападі на "російський дім"

Юлія Харченко
Основні тези
  • У Празі затримали іноземця, підозрюваного в нападі на "російський дім", який сам здався поліції.
  • Підозрюваний заявив, що готував атаку з 2025 року, його громадянство не розголошується.

У столиці Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на будівлю "російського дому". За даними поліції, іноземець добровільно здався та заявив, що готував атаку з 2025 року.

Чоловік сам здався правоохоронцям. Про це йдеться у повідомленні чеської поліції в соціальній мережі X.

Дивіться також Підпал оборонного заводу в Чехії: поліція затримала ще одного підозрюваного 

Що відомо про затримання підозрюваного?

У Празі правоохоронці затримали підозрюваного в атаці на будівлю "російського дому". Ним виявився іноземець, який сам прийшов до поліції та зізнався у причетності до інциденту.

Громадянство затриманого не розголошується. Відомо, що він заявив про підготовку нападу ще з літа 2025 року.

Довідково! Так званий "російський дім" (Російський центр науки і культури) перебуває під управлінням агентства Россотрудничество, яке після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапило під санкції ЄС через поширення пропаганди.

Нагадаємо, що інцидент стався у ніч на 27 березня на вулиці На Заторце. Тоді невідомий закидав будівлю "російського дому" коктейлями Молотова та зник з місця події. За словами директора установи Ігоря Гіренка, вибухнули три з шести кинутих пляшок.

Що відомо про вибухи, які лунали в Чехії?

  • Напередодні, 20 березня у місті Пардубіце сталася пожежа на оборонному заводі. Попередньо, підозрюють, що це є результатом теракту або саботажу. Відповідальність за підпал взяла на себе група The Earthquake Faction, яка заявила, що це протест проти участі заводу в ізраїльських військових діях.

  • 28 березня правоохоронці затримали підозрюваних у підпалі. Затриманий є громадянином Чехії. Наразі, інші можливі підозрювані ще розшукуються.

  • Відомо, що всього затримано четверо підозрюваних у підпалі заводу. Крім того, одного підозрюваного затримали у Словаччині. Завод виготовляв тепловізори, які згодом відправляли для ЗСУ. 