Замах на Стерненка: справу передали до суду

СБУ завершила розслідування і передала до суду справу проти російської агентки, яка у травні 2025 року намагалася вбити українського волонтера і нинішнього радника міністра оборони Сергія Стерненка.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Що повідомили в СБУ про справу?

За даними СБУ, жінку звинувачують за статтями про державну зраду, замах на вбивство, здійснений на замовлення, а також про носіння і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. За це їй загрожує до 15 років ув'язнення.

За даними слідства, виконавицею була киянка, яку завербували російські спецслужби під час її пошуків швидкого заробітку. У квітні 2025 року вона почала стежити за волонтером і почала жити у тому ж житловому комплексі.

Згодом фігурантка отримала від невстановлених осіб на території Київської області пістолет Макарова з набоями. Далі вона отримала вказівку від куратора з Росії на ліквідацію активіста поблизу його помешкання,

– ідеться у повідомленні.

Коли Сергій Стерненко виходив із під'їзду, вона відкрила вогонь і поранила його в ногу, нападницю відразу затримали. Під час обшуків виявили телефон із доказами і компоненти до саморобного вибухового пристрою.

