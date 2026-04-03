Замах на Стерненка: справу передали до суду
- СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду справу проти російської агентки за замах на Сергія Стерненка.
- Жінку звинувачують у державній зраді, замаху на вбивство та незаконному зберіганні зброї. Їй загрожує до 15 років ув'язнення.
СБУ завершила розслідування і передала до суду справу проти російської агентки, яка у травні 2025 року намагалася вбити українського волонтера і нинішнього радника міністра оборони Сергія Стерненка.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Що повідомили в СБУ про справу?
За даними СБУ, жінку звинувачують за статтями про державну зраду, замах на вбивство, здійснений на замовлення, а також про носіння і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. За це їй загрожує до 15 років ув'язнення.
За даними слідства, виконавицею була киянка, яку завербували російські спецслужби під час її пошуків швидкого заробітку. У квітні 2025 року вона почала стежити за волонтером і почала жити у тому ж житловому комплексі.
Згодом фігурантка отримала від невстановлених осіб на території Київської області пістолет Макарова з набоями. Далі вона отримала вказівку від куратора з Росії на ліквідацію активіста поблизу його помешкання,
– ідеться у повідомленні.
Коли Сергій Стерненко виходив із під'їзду, вона відкрила вогонь і поранила його в ногу, нападницю відразу затримали. Під час обшуків виявили телефон із доказами і компоненти до саморобного вибухового пристрою.
Що відомо про замах на Стерненка?
Нагадаємо, 1 травня 2025 року на Сергія Стерненка напали. Агентка знала марку автомобіля активіста та приблизний час, коли він виходить з будинку, вона мала вбити волонтера біля його помешкання.
Вже наступного дня підозрюваній у нападі на Сергія Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави. Вона визнала свою провину у скоєному.
Чинний тоді голова СБУ Василь Малюк пояснював, що Стерненко став ціллю російських спецслужб через те, що завадив створити так звану "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році.