В Іспанії чоловік накинувся на священнослужителів з криками "Я Ісус Христос": є поранені

В Іспанії чоловік з криками кинувся на монастир та поранив чотирьох священнослужителів. Під час цього він вигукнув фразу "Я – Ісус Христос".

Нападник поранив чотирьох священнослужителів палицею та пляшкою, передає 24 Канал з посиланням на EI Confidencial.

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Що відомо про напад

Чоловіку вдалося перестрибнути огорожу монастиря у муніципалітеті Джилет та проникнути у кімнати чернецтва. Після цього він накинувся на священнослужителів з палицями та пляшкою.

Нападу зазнали семеро священнослужителів. Нападник тяжко поранив 76-річного чоловіка. Окрім цього, постраждали ще три чоловіки віком 57, 66 і 95 років.

За словами свідків, агресор накинувся на монахів з палицею, єпископським жезлом та скляною пляшкою з криками "Я Ісус Христос і я збираюся вбити братів".

Раніше повідомляли, що тяжко поранений монах був убитий. Проте наразі відомо, що він досі живий та перебуває у важкому стані в клінічній лікарні Валенсії.

Варто зазначити, що перед злочином нападник зіткнувся з кухарем. Останній піднявся в кімнати та став свідком нападу. Після цього агресор двічі напав на нього.

За інформацією ЗМІ, нападник втік після скоєння злочину. Наразі його розшукує цивільна гвардія.