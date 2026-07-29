У Польщі чоловік напав на українських будівельників: поліція відкрила справу

У Польщі спалахнув гучний скандал після нападу на українських будівельників поблизу міста Скавіна. До мережі потрапило відео, на якому чоловік ображає українців, вигукує ксенофобські фрази та вступає у бійку.

Про це повідомляє Wiadomosci.

Що відомо про інцидент?

За інформацією польських ЗМІ, подія сталася у п'ятницю, 24 липня. Уже наступного дня двоє українських будівельників звернулися до поліції із заявою про злочинні погрози. Після аналізу відеозапису правоохоронці відкрили кримінальне провадження не лише за фактом погроз, а й за статтею, що стосується дискримінації за національною ознакою.

На оприлюднених кадрах видно чоловіка у будівельній касці та жилеті, який агресивно поводиться щодо українського працівника, що фіксував події на телефон. Під час конфлікту нападник вигукував образливі висловлювання, зокрема називав українця "бандерівцем" та кричав: "Путін чекає на тебе". Після цього він підбіг до чоловіка, вимагаючи припинити зйомку, а словесний конфлікт переріс у бійку.

Побиття українських робітників у Польщі: дивіться відео

Завдяки логотипу компанії на робочому одязі нападника правоохоронцям вдалося встановити роботодавця та ідентифікувати учасників інциденту. Йдеться про будівельну компанію Grupa Stadnicki, штаб-квартира якої розташована у Вроцлаві.

Там заявили, що після з'ясування обставин негайно припинили співпрацю з працівником, який фігурує на відео.

У компанії наголосили, що засуджують будь-які прояви фізичної агресії та дискримінації, а також висловили жаль через інцидент, унаслідок якого постраждав представник іншої компанії. Там підкреслили, що жодні емоції чи професійні суперечки не можуть бути виправданням насильства.

Наразі кримінальне провадження перебуває на початковому етапі. Польська поліція встановлює всі обставини події, зокрема намагається з'ясувати, що передувало конфлікту та початку відеозйомки.

Нагадаємо, ввечері 26 липня троє чоловіків побили українську пару біля магазину у Вроцлаві. Дівчина зазнала тяжких травм – лікарям довелося накласти їй шви на шию. Крім того, у двох постраждалих є підозра на струс мозку. Вже 27 липня поліція затримала двох винуватців. Наразі правоохоронці продовжують пошуки третього учасника нападу.