Польська поліція затримала чоловіка, який ображав 3 українських дівчаток в автобусі

12 липня у місті Бельсько-Бяла в автобусі чоловік напав на українських дівчаток-підлітків. Чоловік обзивав їх "к*рв*ми", а також виганяв назад в Україну.

Поліція Сілезького воєводства затримала агресивного громадянина. Про це правоохоронці повідомили на офіційній сторінці.

Що відомо про затримання поляка, який ображав українських дітей?

Поліцейські з міста Бельсько-Бяла розшукали поляка, який на відео ображав 3 дівчаток, що їхали в автобусі. Його доставили до відділку поліції. З ним наразі тривають процесуальні дії. Правоохоронці ретельно з'ясовують всі обставини інциденту.

Раніше на інцидент відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. Він повідомив, що українська сторона зверталася до польської поліції з вимогою належно відреагувати на дії чоловіка, який принижував українців.

Сибіга також закликав окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України, адже це впливає на антиукраїнські настрої у польському суспільстві.

Нагадаємо, що 12 липня в польському місті Бельсько-Бяла 40-річний чоловік словесно ображав українських дівчаток-підлітків в автобусі. Відео інциденту швидко поширилося в соцмережах.

На записі чути, як чоловік називає дівчаток образливими словами, заявляє, що вони "живуть за наші гроші", а також каже, що "скоро вас звідси виженемо".

Після розголосу транспортне підприємство, якому належить автобус, засудило будь-які прояви агресії та дискримінації.

У компанії повідомили, що чоловік, який ображав українок, сам працює водієм у цьому підприємстві, хоча зараз перебуває на лікарняному. Там заявили, що після завершення перевірки до нього застосують дисциплінарні заходи відповідно до трудового законодавства.