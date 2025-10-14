Погрози та переслідування ЛГБТ-активістки: у Харкові невідомий напав на Віру Чернигіну
- У Харкові невідомий чоловік напав на ЛГБТ+ активістку Віру Чернигіну, погрожував і націлився на неї пристроєм, схожим на пістолет.
- Чернигіна подала заяву до поліції, її колеги наполягають на кваліфікації інциденту як злочину на ґрунті ненависті.
У Харкові 11 жовтня невідомий чоловік переслідував ЛГБТ-активістку Віру Чернигіну на станції метро Левада. Він погрожував і поцілився в неї, ймовірно, пістолетом.
Фізичної шкоди активістці не завдали. Подробиці інциденту розповіла Віра Чернигіна у дописі в Instagram, передає 24 Канал.
Що відомо про напад на Віру Чернигіну?
11 жовтня у Харкові, у Міжнародний день камінг-ауту, на ЛГБТ+ активістку та співорганізаторку "ХарківПрайду" і "КиївПрайду" Віру Чернигіну напав невідомий чоловік. Інцидент трапився на станції метро Левада.
За словами Чернигіної, чоловік помітив веселкову символіку на речах та запитав, чи вона належить до ЛГБТ. Він також заявив, що "правий", і почав погрожувати російською мовою, нібито збирається вистрілити.
Опісля, за словами активістки, нападник націлив невідомий пристрій, схожий на пістолет, і перекрив їй дорогу.
Віра Чернигіна пішла в інший бік, але чоловік почав переслідувати її. Далі активістка крикнула з проханням викликати поліцію, після чого нападник втік.
Я ціла фізично. Ментально, чесно, злякалася. А якби він і справді мав вогнепальну зброю, а якби й справді її застосував? А якби я заклякла, і він би мене травмував? Я впевнена: проблема не в тому, хто я є, а в тому, що такі люди, як цей чоловік, не бояться покарання за свої злочини,
– сказала Чернигіна.
Наступного дня активістка подала заяву до поліції. Її колеги наполягають на кваліфікації інциденту за статтею 161 Кримінального кодексу України як злочину на ґрунті ненависті. Поліція ж наразі розглядає випадок як "конфлікт".
Нещодавні конфлікти з ЛГБТ-спільнотою
У Харкові група радикально налаштованої молоді намагалася зірвати "ХарківПрайд", проте поліція запобігла конфліктові. Сутичок не сталося, лише невелика штовханина.
Ветеран ЗСУ Віктор Пилипенко розповів про інцидент із командиром Російського добровольчого корпусу Денисом Нікітіним під час похорону художника та військовослужбовця Давида Чичкана. За словами Пилипенка, Нікітін намагався забрати ЛГБТ-прапор, який він тримав, вважаючи його недоречним на заході.