У Харкові 11 жовтня невідомий чоловік переслідував ЛГБТ-активістку Віру Чернигіну на станції метро Левада. Він погрожував і поцілився в неї, ймовірно, пістолетом.

Фізичної шкоди активістці не завдали. Подробиці інциденту розповіла Віра Чернигіна у дописі в Instagram, передає 24 Канал.

Що відомо про напад на Віру Чернигіну?

11 жовтня у Харкові, у Міжнародний день камінг-ауту, на ЛГБТ+ активістку та співорганізаторку "ХарківПрайду" і "КиївПрайду" Віру Чернигіну напав невідомий чоловік. Інцидент трапився на станції метро Левада.

За словами Чернигіної, чоловік помітив веселкову символіку на речах та запитав, чи вона належить до ЛГБТ. Він також заявив, що "правий", і почав погрожувати російською мовою, нібито збирається вистрілити.

Опісля, за словами активістки, нападник націлив невідомий пристрій, схожий на пістолет, і перекрив їй дорогу.

Віра Чернигіна пішла в інший бік, але чоловік почав переслідувати її. Далі активістка крикнула з проханням викликати поліцію, після чого нападник втік.

Я ціла фізично. Ментально, чесно, злякалася. А якби він і справді мав вогнепальну зброю, а якби й справді її застосував? А якби я заклякла, і він би мене травмував? Я впевнена: проблема не в тому, хто я є, а в тому, що такі люди, як цей чоловік, не бояться покарання за свої злочини,

– сказала Чернигіна.

Наступного дня активістка подала заяву до поліції. Її колеги наполягають на кваліфікації інциденту за статтею 161 Кримінального кодексу України як злочину на ґрунті ненависті. Поліція ж наразі розглядає випадок як "конфлікт".

Нещодавні конфлікти з ЛГБТ-спільнотою