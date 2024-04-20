Вдарили цеглиною по голові: у центрі Києва два чоловіки пограбували військового
Джерело:Поліція Києва
У столиці двоє чоловіків здійснили зухвалий напад на військовослужбовця. У поліції розповіли, чи вдалося затримати кривдників.
Подія, про яку піде мова, трапилася ще у лютому. Тоді до правоохоронців звернувся військовослужбовець із заявою про пограбування.
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Знерухомили та обікрали
Чоловік розповів, що на нього зі спини напали двоє осіб та сильно вдарили цеглиною по голові. Удар був настільки потужний, що військовий знепритомнів. Коли потерпілий прийшов до тями, то виявив, що у нього поцупили мобільний телефон, золоту каблучку та гаманець.
Вже протягом декількох годин поліцейські затримали нападників. Ними виявилися 44-річний харків’янин та 39-річний мешканець столиці. Одного із них викрили неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста.
За скоєне чоловікам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Наразі досудове слідство вже завершене. Слідчі скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду міста Києва.
У столиці затримали чоловіків, які напали на військового / Фото поліція
Напади на військових: останні новини
- Тиждень тому у мережі з'явилися кадри, на яких невідомий напав на співробітника ТЦК. Як було встановлено, інцидент відбувся у Житомирі.
- На кадрах видно, що нападник голосно кричить, лається та кілька разів вдаряє військового.
- Поліція тим часом вже відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.
- Особу чоловіка, який напав на військового вже встановили. Ним виявився 33-річний містянин.
- Раніше, 7 березня, ситуація із побиттям співробітника ТЦК виникла на Буковині. Там у селі Плоска у Чернівецькій області двоє чоловіків напали на працівників військкомату.
- Водій автомобілем ВАЗ-2121 наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Потім зловмисник розвернувся на машині й зупинився поблизу військовослужбовців. Взявши сокиру, він вдарив одного з них тупою частиною у передпліччя.
- Відомо, що інший порушник теж завдав ударів військовослужбовцю в плече. Потім обидва зловмисники пошкодили автомобіль працівника військкомату.