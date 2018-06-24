Напад на табір ромів у Львові: Денісова попросила Авакова взяти розслідування на контроль

Омбудсмен Людмила Денісова попросила главу МВС Арсена Авакова взяти на контроль розслідування нападу на тимчасове поселення ромів поблизу Львова та забезпечити ефективне розслідування в розумні строки. За словами Денісової, в цій ситуації вбачаються ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини.

Про це мовиться у повідомленні на офіційному сайті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

24 канал повідомляв, що 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживали роми. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані, серед яких є й дитина.

За цим фактом поліція відкрила справу та затримала 7 молодиків віком 16-17 років. Всі вони – жителі Львова.

Читайте також: Садовий розповів подробиці нічного нападу на ромський табір біля Львова

Крім того, Денісова звернулась до міського голови Львова Андрія Садового з проханням надати вичерпну інформацію про заходи, які вживаються владою задля врегулювання проблемних питань тимчасових ромських поселень у місті.

Омбудсмен також звернулась до голови поліції Львівщини з проханням невідкладно вжити заходів задля надання належної правової оцінки діям нападників, зокрема з урахуванням можливого мотиву расової нетерпимості, та забезпечити ефективне, об’єктивне та неупереджене розслідування. Окрім того, Денісова просить вжити невідкладних заходів для запобігання вчиненню погромів ромських поселень.