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      Напад українців на чоловіка в Італії: посол заявив про непоправну шкоду іміджу України

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      Скандал з нападом українців на індуса у метро Риму отримав продовження
      Скандал з нападом українців на індуса у метро Риму отримав продовження / Кадр з відео

      Скандал із нападом двох українців на індуса та ще одну українку у римському метро завдав непоправної шкоди іміджу України. З нападниками зустрінуться консули, після того як в Італії підтвердять українське громадянство затриманих.

      Про це на своїй сторінці в Fаcebook написав Посол України в Італії Євген Перелигін.

      24 канал повідомляв, що 1 листопада у римському метро 2 українців напали на громадянина Індії: вони влаштували бійку та намагались пограбувати чоловіка. Травми отримала також українка, яка намагалась зупинити сутичку. За цим фактом місцева поліція відкрила провадження.

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      Український посол наголосив, що в італійських соціальних мережах активно обговорювали подію в метро, ​​засуджуючи українців за расову нетерпимість і екстремізм.

      Характер і зміст обговорення в італійському сегменті соціальних мереж про інцидент у римському метро свідчить про великий збиток для іміджу нашої країни від подібних дій,
      – написав Перелигін.

      Він додав, що багато дописів у соціальних мережах свідчать про те, що іноземці відзначають "тенденцію до збільшення проявів екстремізму, расизму та нетерпимості всередині України".

      Посол підтвердив, що володіє особистими даними затриманих українців, але не має права розкривати інформацію з елементами приватності без згоди зацікавлених осіб.

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики Сутички Скандал
      Джерело: 24 канал
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