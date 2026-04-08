У Зеленського відповіли, чи можливий напад Росії на країни НАТО

Західні партнери України попереджають про можливі плани Росії щодо конфлікту з країнами НАТО. Водночас ця стратегія Кремля може бути елементом залякування та пропаганди.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Читайте також Розуміє стан справ у НАТО: політтехнолог пояснив, чому Естонія хоче гарантії безпеки від України

Як Росія готується до протистояння з НАТО?

Павло Паліса зазначив, що західні партнери дійсно мають розвідувальні дані про можливі плани Росії щодо конфлікту із західними країнами.

За його словами, фіксується і розгортання наступального озброєння ближче до західних кордонів Росії, зокрема в Білорусі, де на озброєнні одного з підрозділів перебуває балістична ракета середньої дальності "Орєшник".

Чи розгортає Росія інфраструктуру, яка дасть можливість проводити масовані комплексні авіаційно-дронові удари по цілях на Заході? У нас є відомості про розгортання спеціальних ретрансляторів, які дають можливість керувати "Шахедами" у режимі реального часу,

– додав заступник керівника ОП.

Окрім цього, Росія готувала інфраструктуру для запуску безпілотників на території Білорусі.

Також Паліса звернув увагу на масштабні стратегічні навчання Росії минулого року, під час яких відпрацьовувався сценарій конфлікту між двома блоками із практичними діями на місцевості.

Звичайно, це можна вважати як елемент залякування та пропаганди. Проте в таких випадках, під час подібних навчань завжди відпрацьовуються ті елементи, які першочергово необхідні для реальних дій на місці,

– підсумував Павло Паліса.

Водночас посадовець зазначив, що ймовірність такого протистояння залежить від багатьох факторів, зокрема від наявних ресурсів Росії та перебігу війни проти України.

За його словами, у разі збереження нинішньої ситуації та за умови єдності західних партнерів і їхньої готовності виконувати колективні зобов'язання, ймовірність відкриття нового фронту виглядає низькою.

Цікаво! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Росія не має ресурсів для широкомасштабної війни проти НАТО. Водночас він зазначив, що Москва продовжить організовувати провокації, інформаційні атаки та військові маневри на кордонах, щоб тримати країни-члени НАТО в напрузі та демонструвати силу. До прикладу, раніше Польща вже виявила групи, причетні до підготовки таких диверсій.

Чи може Росія атакувати країни Балтії?