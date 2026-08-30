Стубб відповів, чи нападе Росія на НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб висловився щодо загрози нападу на країни НАТО з боку Росії. Він заявив, що не вірить, що Кремль наважиться напасти на країни Північноатлантичного Альянсу.

Про це він розповів в інтерв’ю BILD.

Чи нападе Росія на НАТО

Під час інтервʼю порушили питання щодо попередження Міністерства оборони Німеччини стосовно можливої готовності Росії атакувати територію НАТО до 2029 року. Лідер Фінляндії заявив, що не вірить у те, що Росія захоче напасти на НАТО.

Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс у світі – НАТО,

– сказав фінський президент.

Водночас Стубб зазначив, що країни НАТО повинні "готуватися до найгіршого, щоб запобігти цьому".

Стубб також наголосив на двох моментах, аргументуючи сумніви щодо нападу Росії, це – розвіддані та ядерна зброя.

"По-перше, у мене є розвідувальна інформація. По-друге, у нас є система стримування, і ця система сильніша, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Вона заснована на звичайних збройних силах, ракетах та ядерній зброї. У жодної держави у світі немає причин перевіряти рішучість цього Альянсу", – висловився він.

Стубб також підкреслив, що метою російської "інформаційної війни" є поширення страху в Європі. Зокрема, щоб європейці ставили питання, а чи нападає Росія на НАТО і Європу, і чи застосує ядерну зброю. Відповідно до слів Стубба, єдиним способом ескалації для Росії залишається мобілізація.

"Наразі можливості Росії щодо ескалації дуже обмежені. Єдине, що Росія ще може використовувати для ескалації – це мобілізація. І я вважаю, що мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки для Росії", – зауважив Стубб.

Нагадаємо, в цьому інтервʼю Стубб також висловився і щодо загрози застосування Росією ядерної зброї. За словами лідера Фінляндії, Пекін дав зрозуміти, що не допустить такого сценарію.