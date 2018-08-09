Напади на активістів не розкривають, – журналіст нагадав, про що "забула" влада

Затримали підозрюваного у справі нападу на на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Щоправда, чоловік виявився не надто схожим на фоторобот нападника. Та і на суді правоохоронці не надали переконливих доказів вини підозрюваного. Попри це, народний депутат від БПП Антон Геращенко вимагає вибачень від громадськості, яка критикувала поліцію за бездіяльність і ймовірну причетність до нападу.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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За його словами, поліція в день нападу на Гандзюк не опитувала свідків, не вилучала відео з камер спостереження, не організувала дослідження рідини, якою облили жінку. І тільки після масового обурення людей нарешті хоча б якось почала працювати.

Тобто, за те, що ми фактично змушуємо поліцію робити свою роботу, ми ще й маємо вибачатись,

– підкреслив Дмитро Гнап.

І додав, що крім справи Гандзюк не розкрито багато інших нападів на активістів у різних містах України.



Сергій Стерненко після нападу

Наприклад, Сергій Стерненко пережив три замахи, та йому поліція досі не надала державну охорону.



Сергій Нікітенко після побиття

Або Сергій Нікітенко, якого побили, та поліція тільки місяць встановлювала, чи Сергій дійсно журналіст.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 9 серпня 2018