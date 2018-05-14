Напівгола активістка FEMEN влаштувала акцію у Ватикані: відео
До міжнародного Дня Матері активістка FEMEN спробувала погодувати власну дитину на площі Сан Петро у Ватикані.
Про це повідомляє FEMEN Україна.
На жінці, яка прийшла на площу напівоголеною був напис Alma Mater, що у перекладі означає "матір, яка годує". Активістку з площі намагала випровадити поліція.
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Як пояснили у FEMEN, організація вимагає визнати право всіх матерів світу годувати дитину грудьми в будь-якому місці і в будь-який час.
У FEMEN переконані, що право на годування має бути зафіксовано в Папській буллі під назвою Alma Mater.
Активістка FEMEN годує дитину грудьми у Ватикані: відео
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск закликав жінок годувати дітей грудьми у Сикстинській капеллі.