Напівгола активістка FEMEN влаштувала акцію у Ватикані: відео

До міжнародного Дня Матері активістка FEMEN спробувала погодувати власну дитину на площі Сан Петро у Ватикані.

Про це повідомляє FEMEN Україна.

На жінці, яка прийшла на площу напівоголеною був напис Alma Mater, що у перекладі означає "матір, яка годує". Активістку з площі намагала випровадити поліція.

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Як пояснили у FEMEN, організація вимагає визнати право всіх матерів світу годувати дитину грудьми в будь-якому місці і в будь-який час.

У FEMEN переконані, що право на годування має бути зафіксовано в Папській буллі під назвою Alma Mater.

Активістка FEMEN годує дитину грудьми у Ватикані: відео

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск закликав жінок годувати дітей грудьми у Сикстинській капеллі.