Полуголая активистка FEMEN устроила акцию в Ватикане: видео
К международному Дню Матери активистка FEMEN попыталась покормить своего ребенка на площади Сан Петр в Ватикане.
Об этом сообщает FEMEN Украины.
На женщине, которая пришла на площадь полуобнаженной была надпись Alma Mater, что в переводе означает "мать, которая кормит". Активистку с площади пытались выпроводить полиция.
Читайте также: Чем полезно грудное вскармливание малыша: интересные факты
Как пояснили в FEMEN, организация требует признать право всех матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время.
В FEMEN убеждены, что право на кормление должно быть зафиксировано в папскую буллу под названием Alma Mater.
Активистка FEMEN кормит ребенка грудью в Ватикане: видео
Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал женщин кормить детей грудью в Сикстинской капелле.