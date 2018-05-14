Полуголая активистка FEMEN устроила акцию в Ватикане: видео

К международному Дню Матери активистка FEMEN попыталась покормить своего ребенка на площади Сан Петр в Ватикане.

Об этом сообщает FEMEN Украины.

На женщине, которая пришла на площадь полуобнаженной была надпись Alma Mater, что в переводе означает "мать, которая кормит". Активистку с площади пытались выпроводить полиция.

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Как пояснили в FEMEN, организация требует признать право всех матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время.

В FEMEN убеждены, что право на кормление должно быть зафиксировано в папскую буллу под названием Alma Mater.

Активистка FEMEN кормит ребенка грудью в Ватикане: видео

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал женщин кормить детей грудью в Сикстинской капелле.