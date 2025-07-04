Наполягаємо на доопрацюванні законопроєкту, – Громадська антикоррада МОУ щодо Defence City

Громадська антикорупційна рада МОУ опублікувала офіційну заяву. Там пояснили свою позицію.

Відповідна заява опублікована у фейсбуці Громадської антикорупційної ради при Міноборони України. Про це пише 24 Канал.

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Про що йдеться у заяві

Defence City як заявляється – програма спрямована на запровадження спеціального режиму для підтримки українських оборонних виробників. Вона складається з чотирьох великих законопроєктів, що передбачають внесення змін до Податкового (№13420), Митного (№13421), Бюджетного (№13422), Кримінального та Кримінального процесуального кодексів (№13423),

– повідомляють у Громадській антикорраді.

За твердженням ГАР МОУ, зміни до законодавства мають багато "але":

у чинній редакції документ містить норми, які фактично передбачають повне звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що вчинили правопорушення під час виконання оборонного замовлення – навіть якщо ці порушення були доведені;

модель виглядає як така, що працюватиме у ручному режимі з обмеженим доступом. Це створює ризики повторення практики "клубу обраних";

окрема норма законопроєкту передбачає, що підприємства, які є резидентами Дія.City, не можуть стати учасниками Defence City. Це створює необґрунтовані бар’єри для тих, хто вже довів свою ефективність у виробництві технологічних рішень для фронту;

пільга з податку на прибуток надається таким чином, що це не знижує, а, навпаки, підвищує складність для платника – як у поданні звітності, так і в ризиках податкового тиску;

та багато інших.

Законопроєкт про зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України взагалі не можна виносити на голосування,

– наголошують у ГАР МОУ.

Громадська антикорупційна рада звертається до промисловості та громадськості: "ознайомтеся зі змістом законопроєктів і надайте свої пропозиції. Успіх Defence City повністю залежить від того, наскільки якісно будуть прописані правила, і наскільки прозоро працюватиме система."

Нагадаємо, раніше керівник ГАР МОУ, ветеран та громадський діяч Юрій Гудименко, висловився щодо змін до Кримінального кодексу в рамках Defence City: "Законопроєкт, #13423 – це повне пекло, з яким не можна зробити нічого, окрім як викинути його на смітник разом з авторами."