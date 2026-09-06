Протистояння присутнє: політолог розібрав нову операцію НАБУ та САП

Нова операція НАБУ і САП знову загострила питання взаємин між антикорупційними органами, Офісом Генерального прокурора та іншими силовими структурами. Формально йдеться про окремі розслідування, але на практиці такі епізоди дедалі частіше накладаються на ширше системне протистояння всередині правоохоронної вертикалі.

Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому нинішня ситуація виходить за межі однієї справи. Напруга виникає там, де антикорупційні органи заходять у сферу інтересів топпосадовців, а недовіра до державного апарату з боку суспільства та партнерів лише посилює цей конфлікт.

Між силовиками є протистояння

Нинішня операція НАБУ та САП накладається на ширшу напругу між правоохоронними та силовими структурами. Подібні конфлікти вже виникали не лише між антикорупційними органами та Офісом Генерального прокурора, а й за участю ГУР, СБУ та ДБР.

Дуже часто конкретне розслідування стає приводом для більш системної боротьби. І таке протистояння сьогодні дійсно присутнє,

– пояснив Чаленко.

Одна з причин напруги полягає у різному сприйнятті самої антикорупційної вертикалі. Частина державного апарату бачить НАБУ та САП як структури, що не вписуються у звичну бюрократичну систему, хоча створювали їх саме для розслідування корупційних злочинів, зокрема щодо топпосадовців.

Опоненти антикорупційних органів часто сприймають їх як певне "інородне тіло", нав'язане згори, яке не є частиною звичної державної вертикалі,

– зазначив політолог.

Проблема загострюється тоді, коли розслідування зачіпають інтереси конкретних високопосадовців. У таких випадках особистий інтерес може почати підміняти державний, що й створює додаткове поле для конфлікту між структурами.

Недовіра лише посилює конфлікт

Напруга навколо антикорупційних органів підживлюється ще й суперечками про їхню взаємодію із західними партнерами. Зокрема, НАБУ закидають присутність представника ФБР, хоча така співпраця відбувається на основі офіційних домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Усе це впирається в недостатню довіру до української влади. Причому не лише нинішньої – йдеться загалом про український бюрократичний апарат,

– наголосив Чаленко.

Проблема корупції залишається однією з найчутливіших і для суспільства, і для міжнародних партнерів. Через це будь-яке протистояння між силовими та антикорупційними структурами швидко виходить за межі окремої справи й починає бити по довірі до всієї системи.

Таке системне протистояння негативно впливає і на стійкість українського суспільства, і на нашу здатність так само стійко відбиватися від зовнішньої загрози, зокрема російської агресії,

– сказав політолог.

За таких умов важливо не просто реагувати на черговий конфлікт між відомствами, а зрозуміти його причини й не допустити повторення старих помилок. Результат залежатиме від того, чи зможе система поставити точний "діагноз" і перейти від взаємних звинувачень до реальних змін.

Чаленко пояснив конфлікт антикорупційних органів і силовиків: дивіться відео