Наразі витрати Києва на боротьбу з коронавірусом сягають мільярда гривень, – Кличко
За попередніми підрахунками, Київ витратить на боротьбу з коронавірусом мільярд гривень. Однак у випадку загострення ситуації сума може збільшитися.
Про грошові витрати столиці через поширення коронавірусу повідомив мер Києва, інформує пресслужба КМДА.
Зверніть увагу Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити, – Кличко
За попередніми розрахунками, втрати для столиці (на боротьбу з коронавірусом – 24 канал) вже сягають одного мільярда гривень,
– заявив Кличко.
За його словами, сума може збільшуватися у випадку загострення ситуації з розповсюдження вірусу.
Зверніть увагу! Київрада збереться 26 березня на позачергове засідання. На ньому планують переглянути бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом.
Карантин у Києві: основне
- З 18 березня в Україні повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.
- Комунальники Києва дезінфікують житлові багатоповерхівки.
- У місті ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу.
- Від 23 березня у столиці діють суворіші обмеження. Так, громадським транспортом дозволили користуватися лише спецпрацівникам певних категорій, а відвідувати спортивні майданчики заборонили.
- Станом на 25 березня в Україні зафіксували 113 заражень коронавірусом, 34 – у Києві.