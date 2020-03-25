Наразі витрати Києва на боротьбу з коронавірусом сягають мільярда гривень, – Кличко

За попередніми підрахунками, Київ витратить на боротьбу з коронавірусом мільярд гривень. Однак у випадку загострення ситуації сума може збільшитися.

Про грошові витрати столиці через поширення коронавірусу повідомив мер Києва, інформує пресслужба КМДА.

Зверніть увагу Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити, – Кличко

За попередніми розрахунками, втрати для столиці (на боротьбу з коронавірусом – 24 канал) вже сягають одного мільярда гривень,

– заявив Кличко.

За його словами, сума може збільшуватися у випадку загострення ситуації з розповсюдження вірусу.

Зверніть увагу! Київрада збереться 26 березня на позачергове засідання. На ньому планують переглянути бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом.

Карантин у Києві: основне

З 18 березня в Україні повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.

Комунальники Києва дезінфікують житлові багатоповерхівки.

У місті ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу.

через епідемію коронавірусу. Від 23 березня у столиці діють суворіші обмеження. Так, громадським транспортом дозволили користуватися лише спецпрацівникам певних категорій, а відвідувати спортивні майданчики заборонили.

Станом на 25 березня в Україні зафіксували 113 заражень коронавірусом, 34 – у Києві.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу