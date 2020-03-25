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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Наразі витрати Києва на боротьбу з коронавірусом сягають мільярда гривень, – Кличко

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      Кличко розповів про витрати Києва на боротьбу з коронавірусом / slovoidilo.ua

      За попередніми підрахунками, Київ витратить на боротьбу з коронавірусом мільярд гривень. Однак у випадку загострення ситуації сума може збільшитися.

      Про грошові витрати столиці через поширення коронавірусу повідомив мер Києва, інформує пресслужба КМДА.

      Зверніть увагу Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити, – Кличко

      За попередніми розрахунками, втрати для столиці (на боротьбу з коронавірусом – 24 канал) вже сягають одного мільярда гривень,
      – заявив Кличко.

      За його словами, сума може збільшуватися у випадку загострення ситуації з розповсюдження вірусу.

      Зверніть увагу! Київрада збереться 26 березня на позачергове засідання. На ньому планують переглянути бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом.

      Карантин у Києві: основне

      • З 18 березня в Україні повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.
      • Комунальники Києва дезінфікують житлові багатоповерхівки.
      • У місті ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу.
      • Від 23 березня у столиці діють суворіші обмеження. Так, громадським транспортом дозволили користуватися лише спецпрацівникам певних категорій, а відвідувати спортивні майданчики заборонили.
      • Станом на 25 березня в Україні зафіксували 113 заражень коронавірусом, 34 – у Києві.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Віталій Кличко Новини Києва КМДА
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