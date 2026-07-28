Не бачили радянщини: нардеп Давидюк відповів, у чому сила нової української дипломатії

Упродовж останніх років в Україні виробилася власна нова школа дипломатії. Повномасштабна війна сильно вплинула на цей процес.

Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат Микола Давидюк. За його словами, уособленням нової української дипломатії є колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що змінилося в українській дипломатії?

Як наголосив Давидюк, в Україні є кваліфіковані та ефективні дипломати. Зокрема варто виділити посла в Австралії Василя Мірошниченка, завдяки якому наша держава отримала значну кількість військової допомоги.

Дуже люблю нашого посла в Азербайджані Юрія Гусєва. Скільки він всього зробив та фактично розвернув Азербайджан від Росії. Там сильно нам допомагають,

– зазначив Давидюк.

Дивіться інтерв'ю з Миколою Давидюком на ютубі 24 Каналу

Загалом нова українська дипломатія не виросла в часи радянщини та не навчалася в Дипломатичній академії МЗС РФ. Це саме українські фахівці.

Це нові англомовні фахівці, які не бояться атакувати Росію. Це як наші спецслужби. Справжні козаки, у яких немає сентиментів до Москви. Так само переродилася частина дипломатії,

– підкреслив Давидюк.