Впливають неочікувані фактори, – нардеп правдиво відповів, на чиєму боці зараз перевага у війні

Росія має дві значні проблеми на п'ятий рік повномасштабної війни. Утім, поки що з боку диктатора Путіна не видно чітких прагнень припинити війну на теперішній лінії зіткнення.

Народний депутат України, член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів 24 Каналу, що об'єктивно оцінити стан російської армії надзвичайно складно. Він володіє певною закритою інформацією, але вона все одно не дає 100% об'єктивності. Однак серйозні проблеми росіяни дійсно мають.

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Росіяни мають дві серйозні проблеми

За словами Рахманіна, в Росії вже є достатньо серйозні проблеми з набором населення на війну. Окрім цього, в них напружена ситуація в економіці. При цьому поточна ситуація дає змогу Росії ще достатньо довго вести бойові дії такої інтенсивності. Але в перспективі у них будуть проблеми з бюджетом, накопиченням боргу, темпами інфляції тощо.

Саме тому до певної міри росіянам ця передишка потрібне не менше, ніж нам. Можливо, навіть більше. Але є нюанс. І це – Путін. В чомусь він є достатньо прагматичною юдиною. Але щодо війни в Україні він – нераціональна людина. Наскільки я розумію, в Росії є достатньо багато людей, які вже говорять йому про ризики для держави та економіки через продовження війни. Але він це ігнорує,

– сказав Рахманін.

Поки що з боку диктатора Путіна не видно намірів припинити війну на фактичній лінії бойового зіткнення.

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У кого зараз перевага у війні?

Як наголосив Рахманін, росіяни все ж відкидали варіант проведення мобілізації після осені 2022 року. Тоді вони були змушені піти на такий крок через проблему з кількістю особового складу на фронті. Прихована мобілізація в Росії триває, але там здебільшого орієнтуються на контрактників.

В умовах фактично нульового безробіття в Росії там знаходилися люди, які не мали роботи. І єдиний спосіб для них нормально заробити – ризикувати життям на війні. Цих ресурсів було достатньо, щоб не вдаватися до масштабної мобілізації. Здавалося, що це триватиме нескінченно. Але зараз потік зменшився,

– зазначив Рахманін.

Сили оборони знищують все більше окупантів на війні. Також з часом кількість готових підписати контракт зменшилася. А російські регіони вже не можуть давати величезні одноразові підйомні. Вже надходили дані, що 56 з 85 російських регіонів не мають грошей в бюджеті, аби виплачувати ці гроші. Отож, відновлювати втрати ворогу все складніше.

Поки не варто казати, що якась зі сторін має стратегічну перевагу. Росія вже її не має. Фактично єдина ділянка, де вони більш-менш ефективно просуваються – Костянтинівка, де достатньо складна ситуація. На решті ділянках фронт або завмер, або просування росіян там несуттєве,

– зазначив Рахманін.