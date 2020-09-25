Нардеп Юрченко вніс 3 мільйони гривень застави та вийшов із СІЗО
Нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, заплатив 3 мільйони гривень застави, щоб вийти із СІЗО. Раніше суд заарештував його на 2 місяці.
Відповідну інформацію оприлюднили у Вищому антикорупційному суді, повідомляє "Громадське".
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Заставу за Юрченка внесли напередодні, 24 вересня, у повному обсязі.
Коли він вийде зі слідчого ізолятора, на нього покладуть низку обов'язків, серед яких:
- не відлучатися з місця проживання без дозволу;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими людьми про обставини справи, зокрема з іншим підозрюваним — неофіційним помічником депутата Іваном Фіщенком;
- здати на зберігання закордонні паспорти й носити електронний браслет.
Раніше прокуратура просила для Олександра Юрченка тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму у понад 6 мільйонів гривень. Зрештою суд частково задовольнив клопотання, втім суму застави зменшили до 3 мільйонів гривень.
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Справа проти Олександра Юрченка: головне
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник мав передати своєму керівнику.
- Це начебто був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом до цієї суми мали додати ще 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави, яку, до слова, за чоловіка відразу сплатили, тож він на волі.
- 17 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для самого нардепа Юрченка. Того ж дня парламентаря виключили з фракції "Слуги народу" в Раді.
- Дії нардепа суворо засудив президент Зеленський. Він вважає, що якщо той винен, то "має сидіти".
- Сам Юрченко не з'явився до Вищого антикорупційного суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Нардеп каже, що контактував з хворим на коронавірус, отож чекає на результати тесту.