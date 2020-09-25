Нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, заплатив 3 мільйони гривень застави, щоб вийти із СІЗО. Раніше суд заарештував його на 2 місяці.

Відповідну інформацію оприлюднили у Вищому антикорупційному суді, повідомляє "Громадське".

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Заставу за Юрченка внесли напередодні, 24 вересня, у повному обсязі.

Коли він вийде зі слідчого ізолятора, на нього покладуть низку обов'язків, серед яких:

не відлучатися з місця проживання без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими людьми про обставини справи, зокрема з іншим підозрюваним — неофіційним помічником депутата Іваном Фіщенком;

здати на зберігання закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Раніше прокуратура просила для Олександра Юрченка тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму у понад 6 мільйонів гривень. Зрештою суд частково задовольнив клопотання, втім суму застави зменшили до 3 мільйонів гривень.

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