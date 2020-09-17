"Помічник" нардепа Юрченка вже вийшов зі СІЗО
Підозрюваний у справі про ймовірне хабарництво нардепа Олександра Юрченка Іван Фіщенко вийшов зі СІЗО. Необхідну заставу у розмірі 1 мільйона гривень внесли 16 вересня.
Помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іван Фіщенко вже на волі, пише "Українська правда" з посиланням на слова спікерки Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис.
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За нього вчора (16 вересня – 24 канал) внесли заставу у повному обсязі, тобто понад мільйон гривень,
– заявила Чемерис.
До слова, раніше Фіщенко казав, що грошей на заставу немає. Тоді прокуратура просила 5 мільйонів гривень. Станом на кінець 2019 року його сім’я мала збереження приблизно 584,8 тисячі гривень.
Хто такий Іван Фіщенко?Його пов'язують саме з народним депутатом Олександром Юрченком. Мовляв, Фіщенко є його помічником і саме він був посередником між Юрченком і тим, хто мав би давати хабаря. Раніше вони обоє були в політичній партії "УКРОП", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Фіщенко навіть очолював київський міський осередок партії.
Справа Юрченка: що відомо
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави.
- Проте Ірина Венедіктова заявила, що про підозру Юрченку повідомляти "ще рано".
- 17 вересня генпрокурорка таки підписала підозру.