Підозрюваний у справі про ймовірне хабарництво нардепа Олександра Юрченка Іван Фіщенко вийшов зі СІЗО. Необхідну заставу у розмірі 1 мільйона гривень внесли 16 вересня.

Помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іван Фіщенко вже на волі, пише "Українська правда" з посиланням на слова спікерки Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис.

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За нього вчора (16 вересня – 24 канал) внесли заставу у повному обсязі, тобто понад мільйон гривень,

– заявила Чемерис.

До слова, раніше Фіщенко казав, що грошей на заставу немає. Тоді прокуратура просила 5 мільйонів гривень. Станом на кінець 2019 року його сім’я мала збереження приблизно 584,8 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, раніше взяли під арешт з можливістю внесення застави у розмірі одного мільйона 552 гривень.

Хто такий Іван Фіщенко? Його пов'язують саме з народним депутатом Олександром Юрченком. Мовляв, Фіщенко є його помічником і саме він був посередником між Юрченком і тим, хто мав би давати хабаря. Раніше вони обоє були в політичній партії "УКРОП", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Фіщенко навіть очолював київський міський осередок партії.

Справа Юрченка: що відомо