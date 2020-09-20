Спікер парламенту Дмитро Разумков впевнений, що нардепи не стануть на захист підозрюваного в отриманні хабаря Олександра Юрченка. Також Разумков наголосив – немає значення, з якої Юрченко фракції, відповідальність він нестиме згідно з законом.

Юрченко не подав заяви, щоб скласти мандат

Один факт корупції у політсилі не означає, що усі нардепи з цієї фракції – хабарники. Про це голова Верховної Ради повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До теми Зе-корупціонер Юрченко: чого не хоче бачити Зеленський?

Якщо ми говоримо, з якої фракції – тут, насправді, неважливо для мене, як для голови Верховної Ради, і як для людини: з будь-якої фракції корупціонер – є корупціонер,

– заявив Разумков.

Спікер також зазначив, що народні обранці навряд, чи ставатимуть на захист Юрченка. Разумков повідомив, що підозрюваний нардеп заяви про складення повноважень не подавав.

Вчинок Юрченка завдав шкоди репутації "Слуги народу"

Вчинок Юрченка, наголосив голова Ради, завдав неабиякого удару по "Слузі народу".

Це не означає, що всі такі. Але в рамках виборчої кампанії буде використовуватися і опонентами "Слуги народу". Але, наскільки я знаю, фракція "Слуга народу" засудила ці дії. І іншого сприйняття цієї ситуації об'єктивно бути не може,

– сказав Разумков.

Головне про справу Олександра Юрченка: