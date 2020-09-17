Підозрюваному у хабарництві нардепу Олександру Юрченку таки вручили повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Разве это просто, Владимир Александрович?!

"Це ж просто. Правда?" – говорит президент на четвертый день после того, как его депутата – поймали на взятке, а его генпрокурора – буквально заставили этому депутату подписать подозрение.

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"Це ж просто. Правда? – говорит президент. – Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає".

Ну как сказать "просто", Владимир Александрович. Вообще не просто.