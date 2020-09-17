Зе-корупціонер Юрченко: чого не хоче бачити Зеленський?
Підозрюваному у хабарництві нардепу Олександру Юрченку таки вручили повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.
Разве это просто, Владимир Александрович?!
"Це ж просто. Правда?" – говорит президент на четвертый день после того, как его депутата – поймали на взятке, а его генпрокурора – буквально заставили этому депутату подписать подозрение.
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"Це ж просто. Правда? – говорит президент. – Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає".
Ну как сказать "просто", Владимир Александрович. Вообще не просто.
Разве стало по-другому?
Непросто объяснять, почему два дня назад ваш генпрокурор на всю страну "не видела" оснований для вручения подозрений вашему депутату, а теперь вдруг прозрела.
Непросто привлекать к ответственности депутатов, когда ваше монобольшинство принимает удобные вам, но не работающие законы, по которым только ваш генпрокурор решает, с кого снимать неприкосновенность, а кто ее пусть еще поносит.
Непросто верить в ваше "весна прийде", "просто сьогодні" и "показові посадки", когда ваш генпрокурор не просто саботирует обязанности и не подписывает подозрение вашему депутату – а тупо приходит в парламент и вписывается за этого депутата красивыми словами "я пришла защищать парламентаризм". Чтобы отмазать его, фракцию и вас.
Непросто объяснять, что ваш генпрокурор пришла в парламент "защищать парламентаризм" не потому, что ее беспокоит парламентаризм, презумпция невиновности и ваш запрос на справедливость, а потому что вы ее туда прислали гасить скандал.
Непросто объяснять, что после пленок НАБУ, на которых депутат и его подручный берут бабло – "гасить" было уже поздно, поэтому вы передумали, дали команду подписать подозрение и написали пафосный пост о том, что требуете от НАБУ, САП и генпрокурора "услышать народ" и работать быстрее и эффективнее.
Еще более непросто объяснять, почему вы требуете от НАБУ и САП работаеть продуктивнее – а в это самое время ваши ручные суды и депутаты принимают решения, которые эти НАБУ и САП пытаются приручить и уничтожить.
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И вообще. Непросто объяснять тем 73%, которым вы обещали, что все теперь будет по-другому – что по-другому не стало. И не станет уже. Потому что "час на справедливість дуже швидко сплив".