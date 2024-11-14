Нардепа затримано і найближчими годинами буде запобіжний захід, – ДБР про Євгенія Шевченка

У четвер, 14 листопада, стало відомо про затримання народного депутата України Євгенія Шевченка. Йому найближчими годинами буде обрано запобіжний захід.

Нардепа звинувачують у державній зраді. Про це в етері телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Дубінський побідкався через проблеми матері, яка "дуже любить скорость"

Що відомо про справу нардепа Шевченка

За даними слідства, чинний нардеп Євгеній Шевченко завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Свої зрадницькі дії він почав вчиняти ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ДБР підтверджує той факт, що сьогодні (14 листопада – 24 Канал) було вручено підозру у держзраді чинному народному депутату ВРУ. Його затримано і уже найближчими годинами, я сподіваюся, буде обрано запобіжний захід,

– повідомила Тетяна Сапьян.

Сторона обвинувачення проситиме утримання Шевченка під вартою, тому що, як зауважила представниця ДБР, злочин дуже серйозний, а відповідальність за державну зраду дуже сувора. Ця стаття передбачає довічне ув'язнення та конфіскацію усього майна.

Шевченко організував бізнес у Білорусі

"Підставою плідної роботи правоохоронних органів і ДБР те, що було проведено комплексно психолого-лінгвістичну та військову експертизу, які підтвердили, що народний обранець почав завдавати шкоди нашій обороноздатності та інформаційній безпеці країни ще до повномасштабного вторгнення. Він був сумнозвісний своїми заявами. Зокрема, що у 2021 році заперечував присутність загрози від Росії саме з території Білорусі", – розповіла Сапьян.

Також вона додала, що було підтверджено неодноразово поїздки Шевченка до Мінська. Там він проводив зустрічі із бізнесменами та політиками, зокрема, з Лукашенком.

Також Сапьян повідомила, що нардепу вдавалося "непогано робити бізнес" з території Білорусі. Він купував товари за заниженими цінами, через іншу європейську країну ввозив цю продукцію в Україну і відповідно підіймав ціни, на чому й заробляв.

Таким чином Шевченку вдалося заробити чималі статки – приблизно 1,5 мільйона євро чистого прибутку.

В Україну змогли ввезти лише 500 тисяч євро, а от решту не вдалося отримати у зв'язку з тим, що заблокували сумнівні транзакції… За цей час депутат придбав і оформив на родичів 3 елітних автівки загальною вартістю 500 тисяч доларів.