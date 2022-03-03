Нардепи прийшли у Раду на засідання в камуфляжах, а потім – на оборону Києва

21:59

Народні депутати зібралисчя на засідання 3 березня, де ухвалили 14 важливих законів та звернення до міжнародних організацій. Обранці прийшли на засідання в камуляжі та робочому одязі, адже одразу опісля нього відправилися на оборону столиці.