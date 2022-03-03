Нардепи прийшли у Раду на засідання в камуфляжах, а потім – на оборону Києва
3 березня 2022 , 21:59Читать новость на русском
Народні депутати зібралисчя на засідання 3 березня, де ухвалили 14 важливих законів та звернення до міжнародних організацій. Обранці прийшли на засідання в камуляжі та робочому одязі, адже одразу опісля нього відправилися на оборону столиці.
Політики, які не покинули столицю, як це зробила більшість зрадників з ОПЗЖ, активно включилися в процес захисту міста. Тому на засідання парламенту нардепи прийшли у тому одязі, в якому й працюють на місцях.
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Нардепи на засіданні Верховної Ради 3 березня / Фото Комітету гуманітарної та інформаційної політики
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