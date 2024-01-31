Нардепа Маріковського від "Слуг" підозрюють в недостовірному декларуванні криптовалюти

Народного депутата України підозрюють в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень. Він задекларував її у 2020 році.

Водночас депутат вказав, що криптовалюта належала йому ще з 2019 року. Проте фахівці НАБУ та САП встановили протилежне.

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Що відомо про справу нардепа

Слідство встановило, що народний депутат у 2020 році задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 мільйони гривень. Він зазначив, що ці гроші йому належали ще з 2019 року.

Разом з тим, НАБУ і САП з'ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до суб'єкта декларування,

– пояснили у відомстві.

Експерти встановили, що підозрюваний недостовірно задекларував криптовалюти на 24,6 мільйона гривень.

Саме тому 31 січня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нардепу про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Злочин кваліфікували за фактом умисного внесення суб'єктом декларування свідомо неправдивих відомостей до декларації (частина 2 статті 366-2 кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи, обмеження чи позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

ЗМІ назвали ім'я підозрюваного нардепа

Видання "РБК-Україна" повідомило, що мовиться про народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Маріковського.

Політик є членом Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. За даним ЧЕСНО, нардеп:

з 2019 році є керівником проєкту "Моніторинг ЗМІ", членом ВГО "Автомайдан";

у 2015 році заснував громадську організацію "Центр контент-аналізу", де є керівним партнером. Також є директором консалтингового агентства та IT-компанії ТОВ "Інтелектуальні медійні системи" та ТОВ "Медіатека";

наприкінці 2022 року був одним з тих нардепів, які підтримали містобудівну реформу №5655, яку запроваджували в інтересах забудовників і яка нівелювала вплив громадян на відбудову України.

Нардеп Маріковський відреагував на підозру

Олександр Маріковський написав, що інформація про підозру стала для нього повним шоком. Нардеп визнав, що помилився у декларації у 2020 році, проте заявив, що своєї провини не визнає.

2020 рік були допущені суттєві помилки в декларації. Проходив повну перевірку, вважав і досі вважаю, що діяв чітко в рамках закону. Відповідав швидко та чесно на усі уточнення, ходив на допити й так далі. Пройшов фізичний обшук, нічого не знайшли, окрім 2 телефонів, АКМ, гранати та криптогаманця. Саме це було вилучено,

– заявив політик.

Він додав, що провини не визнає, а свою честь та гідність захищатиме в суді.