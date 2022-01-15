Наречені з матір'ю впали в обрив на Говерлі: у загиблої був день народження

Моторошний інцидент стався в українських Карпатах. Туристи, підіймаючись на Говерлу, впали в обрив. Постраждала жінка розповіла, що загинула її майбутня свекруха. У день трагедії їй виповнилося 57 років.

Трагічний випадок стався 15 січня. Наречені разом з матір'ю приїхали у Карпати з Одеської області. Попри погану погоду, вони наважилися на сходження.

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Що пригадала постраждала жінка

32-річна Вікторія розповіла, що раніше вони з рідними вже ходили взимку в гори. Втім, цього разу до вершини їм дійти не вдалося, через лід та вітер вони вирішили повернутися назад. Коли наречені з матір'ю вже спускалися з гори, послизнулися. Їх понесло в обрив.

Метрів 200 летіла. Головою билася весь час. Були ялинки. Я змогла ноги виставити вперед. Якби не ці ялинки, спину точну б зламала. Бо там дуже високий обрив,

– зазначила потерпіла.

Її разом з майбутнім чоловіком спочатку доставили до спортивної бази "Заросляк". Там їх передали під опіку медикам. Ті виявили, що жінка травмувала ключицю, а її коханий – стегно.

Мати загинула через травму голови

Вікторія після падіння втратила свідомість – приблизно на 5 хвилин. Коли отямилася, подзвонила рятувальникам й розповіла, що сталося. Вона не бачила, де та в якому стані її рідні. Для 57-річної свекрухи Вікторії дерева навпаки стали фатальними, припустили у ДСНС. За попередньою інформацією, жінка сильно вдарилася головою – травма виявилася смертельною.

"Вона вдарилася головою. Не так об скалисту поверхню, як просто впала головою до дерева. Отримала травму, внаслідок якої, ймовірно, наступила смерть", – зазначили у поліції міста Яремче. Заначимо, що саме у день трагедії, 15 січня, загибла мала свій святкувати день народження.

Витягнути потерпілих було важко

Рятувальники знайшли туристів у різних місцях, вони були розкидані по схилу. Втім, система GPS-моніторингу дала можливість зробити це досить оперативно. Аби витягнути потерпілих, використали спеціальне альпіністське спорядження. Вікторію, наприклад, знайшли біля скелі над обривом. Тож її треба було підняти й транспортувати на безпечну ділянку.

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