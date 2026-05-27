Очі на орбіті: "народний супутник" передав ГУР майже 6 тисяч знімків

Українська воєнна розвідка отримала понад 5 900 супутникових радіолокаційних знімків завдяки проєкту "Народний супутник". Дані використовуються для виявлення цілей на окупованих територіях і в Росії, а також для планування ударів і оцінки їхніх наслідків.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Як "народний супутник" допомагає нищити цілі агресора на мільярди доларів?

З вересня 2022 року підрозділи космічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали понад 5 900 радіолокаційних супутникових знімків у межах проєкту "Народний супутник". Отримані дані щодня використовуються для моніторингу ситуації на окупованих територіях України та в глибині Росії, виявлення військових об'єктів противника, планування ударів і оцінки результатів операцій Сил оборони.

Як зазначають у ГУР МО України, сучасна війна значною мірою залежить від доступу до космічних технологій. Завдяки супутниковій розвідці українські військові отримують можливість точно визначати розташування ворожих цілей, коригувати удари та контролювати наслідки уражень.

Речник ГУР МО України Андрій Юсов наголосив, що "народний супутник" став одним із ключових інструментів розвідки, який дозволяє суттєво підвищити ефективність операцій та завдавати Росії багатомільярдних втрат. Технологія радіолокаційного спостереження SAR дає змогу отримувати зображення незалежно від часу доби, погодних умов чи хмарності. Роздільна здатність окремих знімків сягає до 0,25 метра на піксель, а один кадр може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

Знімки із супутника, які вдалося отримати / ГУР

Проєкт "Народний супутник" був реалізований у 2022 році завдяки ініціативі Фонду Сергія Притули. Коштом громадян і бізнесу ГУР МО України отримало доступ до супутникових даних фінської компанії ICEYE, що значно посилило можливості української розвідки. За час роботи проєкту супутникові дані стали одним із важливих елементів сучасної системи оборони України, забезпечуючи точну розвідку та підвищуючи ефективність ударів по військових об'єктах противника.

Нагадаємо, що Росія не втрачає можливості закріпитися у космосі. Зокрема, за інформацією The Times, Кремль може вивести на орбіту ядерну протисупутникову систему, яка потенційно становитиме загрозу для всіх супутників на низькій навколоземній орбіті. Такі плани Москви викликають серйозне занепокоєння у Сполучених Штатів.

Крім того, генерал Стівен Вайтінг закликав Велику Британію активніше інвестувати у космічну оборону, наголосивши, що наразі на це спрямовується менш як 1% оборонного бюджету країни. Водночас США планують збільшити фінансування космічної сфери більш ніж удвічі – до понад 71 мільярда доларів на рік.