Народний депутат заявив про пограбування його квартири в Києві: фото

Нардеп Віктор Кривенко заявив про пограбування його квартири / Фото з відкритих джерел

Позафракційний депутат Верховної Ради України Віктор Кривенко повідомив 8 січня, що невідомі пограбували його квартиру у Києві. Нардеп також опублікував фото, на яких зафіксований безлад після пограбування у його помешканні.