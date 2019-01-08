Народний депутат заявив про пограбування його квартири в Києві: фото
Позафракційний депутат Верховної Ради України Віктор Кривенко повідомив 8 січня, що невідомі пограбували його квартиру у Києві. Нардеп також опублікував фото, на яких зафіксований безлад після пограбування у його помешканні.
"Пограбували квартиру. Винесли навіть хрестики, в яких дітей хрестили", – написав політик у своєму Facebook.
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Додамо, що Кривенко пройшов до парламенту за списками політичної партії "Об'єднання "Самопоміч". Він є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
Джерело: 24 канал
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