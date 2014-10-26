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      "Народний фронт" може створити коаліцію з "Блоком Петра Порошенка" та "Самопоміччю"

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      Антон Геращенко
      Антон Геращенко / lenta-ua.net

      Кандидат у нардепи від "Народного фронту", радник глави МВС Антон Геращенко вважає, що у новому парламенті його політична сила може об’єднатися з "Блоком Петра Порошенка" та "Самопоміччю".

      "Особисто на мою думку, коаліцію треба створювати з "Блоком Петра Порошенка" та "Самопоміччю", якщо там не буде мажоритарників, які голосували за закони 16 січня чи ті, які проявили себе негативно на Майдані", - сказав він в ефірі Телеканалу новин "24".

      "Я сподіваюся, що Президент Порошенко і його команда не буде включати у свою команду мажоритарних кандидатів, які раніше заплямували себе під час режиму Януковича", - додав Геращенко.

      Нагадаємо, за даними екзит-полів до Верховної Ради проходять 7 партій.

      Теги: Новини політики Самопоміч Народний фронт Блок Петра Порошенка ТОП Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 26 жовтня 2014
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