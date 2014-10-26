"Народний фронт" може створити коаліцію з "Блоком Петра Порошенка" та "Самопоміччю"
Кандидат у нардепи від "Народного фронту", радник глави МВС Антон Геращенко вважає, що у новому парламенті його політична сила може об’єднатися з "Блоком Петра Порошенка" та "Самопоміччю".
"Особисто на мою думку, коаліцію треба створювати з "Блоком Петра Порошенка" та "Самопоміччю", якщо там не буде мажоритарників, які голосували за закони 16 січня чи ті, які проявили себе негативно на Майдані", - сказав він в ефірі Телеканалу новин "24".
"Я сподіваюся, що Президент Порошенко і його команда не буде включати у свою команду мажоритарних кандидатів, які раніше заплямували себе під час режиму Януковича", - додав Геращенко.
Нагадаємо, за даними екзит-полів до Верховної Ради проходять 7 партій.
Джерело: Телеканал новин "24"
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
21 листопада в Україні відзначатиметься День Гідності та Свободи, — Президент13 листопада 2014 , 14:08
Карикатура тижня: велорейтинг Кличка24 квітня 2016 , 19:02 1
Робот-байкер тестує Kawasaki z900 RS від Akrapovic (відео)20 серпня , 19:00
З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати ближнє світло фар30 вересня , 14:18