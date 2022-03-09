"У нас нема зерна неправди": очільник Чернігівщини записав звернення на тлі пам'ятника Шевченку

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус записав звернення до містян. У ньому він процитував рядки з вірша Тараса Шевченка "Доля".

Своє звернення очільник Чернігівщини записав на фоні пам'ятника Тараса Шевченка. Воно й не дивно, адже сьогодні українці та весь світ відзначають 208 років від дня народження Кобзаря.

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Вшанував Шевченка та подякував сучасним героям

Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Сьогодні день народження нашого Тараса Шевченка. Це наш національний герой. Це наш національний символ,

– наголосив він.

Сьогодні ж В'ячеслав Чаус звернувся до інших героїв. До тих, хто боронить Чернігівщину від ворога. Зокрема він подякував містянам за те, що стоять на своїй землі, і що кожен виконує свою роботу.

Очільник Чернігівщини не має жодних сумнівів у тому, що українці переможуть. Він переконаний, що нашу міць, силу та дух не здолати. Особливо у випадку з абсолютно демотивованим ворожим військом.

Дивіться відеозвернення глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса:

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