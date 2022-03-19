Нас обманули на рівні найвпливовіших країн, – Веніславський про гарантії безпеки

Гарантії безпеки, які надавали Україні найвпливовіші країни, не були виконані. На майбутнє потрібні чіткі юридичні зобов'язання.

Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки України Федір Веніславський в ефірі телемарафону UA разом, передає 24 канал.

Увага Веніславський сказав, за яких умов Україна може відмовитись від вступу до НАТО

На превеликий жаль, ми маємо констатувати, і це має визнати весь цивілізований світ, що, навіть ті гарантії, які надавали США, Великобританія, і шляхом приєднання Франція і Китай, вони не були виконані, тобто фактично нас обманули на рівні найбільш впливових країн сучасного світу,

– зазначив Веніславський.

Юридичні документи, які гарантували цілісність України

Він пояснив, що можна довго дискутувати про те, що в Будапештському меморандумі не було конкретних юридичних механізмів, які мали б гарантувати нам безпеку, але депутат нагадав, що у самій назві меморандуму було вказано "гарантії безпеки Україні".

Окрім того, в Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО було передбачено, що країни-члени Альянсу мають виконати свої зобов'язання, щодо гарантування територіальної цілісності держаного суверенітету України.

Попри це, жодна з країн, на сьогодні, тих гарантій, які були адекватними тим загрозам, які ми сьогодні бачимо і навіть така складова, як "закриття неба", для того, щоб російські літаки та ракети не бомбили мирні житлові квартали – не були виконані,

– констатував Веніславський.

Тож, у майбутніх договорах ми повинні прописати конкретні юридичні зобов'язання, які будуть підтвердженні конкретними діями.

Веніславський сказав, за яких умов Україна може відмовитись від вступу до НАТО: дивіться відео