Лише 25 мільйонів до 2040 року: The Economist попередив про демографічну кризу в Україні

Населення підконтрольної Україні території скоротилося до 27 – 28 мільйонів осіб через війну, вимушену міграцію та стрімке падіння народжуваності. За оцінками ООН, без кардинальних змін цей показник зменшиться ще на кілька мільйонів.

Як пише британське видання The Economist, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році підконтрольна Києву територія втратила близько 10 мільйонів жителів.

Україна втрачає людей

Левова частка цих втрат припадає на вимушених переселенців і громадян, які залишаються в окупації, де досі перебувають від 3 до 5 мільйонів українців.

Понад 5 мільйонів людей наразі проживають за кордоном, переважно у країнах Європи. За даними Центру економічної стратегії, частка біженців, які планують повернутися в Україну, впала з 74% наприкінці 2022 року до 43%.

Критичне падіння народжуваності та дефіцит робочих рук

Мобілізація, бойові втрати та постійна небезпека змушують українські родини відкладати народження дітей.

Якщо у 2020 році на одну жінку припадало в середньому 1,2 дитини, то зараз коефіцієнт становить 0,8 – 0,9 за необхідного для відтворення рівня у 2,1.

Що довше ви відкладаєте народження дітей, то вищий ризик, що дитина так і не народиться,

– попередила експертка Світлана Аксьонова.

Держава намагається стримати спад грошовими виплатами у 50 тисяч гривень за народження малюка та щомісячною допомогою по 7 тисяч гривень протягом першого року.

Також фінансується лікування безпліддя й безоплатне заморожування репродуктивних клітин військових, проте фахівці сумніваються у здатності фінансових стимулів переломити ситуацію під час війни.

Водночас дефіцит робочої сили в Україні вже сягає 2,5 мільйона фахівців, свідчать підрахунки Європейського банку реконструкції та розвитку. Заступниця міністра економіки Дарія Марчак зазначила, що залучення іноземних працівників розглядатимуть лише після використання потенціалу українців усередині країни та за кордоном.

Перспективи повоєнного відновлення населення

Директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова вважає, що після завершення бойових дій додому повернеться лише близько третини біженців.

Демограф Олександр Гладун зазначає, що населення щороку скорочується на 1,15 мільйона осіб: народжується близько 185 тисяч дітей і помирає близько 505 тисяч людей, а ще приблизно 830 тисяч виїжджають з країни.

Навіть завершення війни не гарантує демографічного сплеску, адже покоління 1990-х та 2000-х років є найменшими в сучасній історії держави, через що сподіватися на масштабний бебі-бум не доводиться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за оцінками аналітиків The Economist, сукупні втрати російської армії від початку вторгнення в Україну сягнули від 1,4 до 2,1 мільйона осіб, убитих та поранених.