Друзям приємно сидіти в кафе Парижа, Берліна і дивитись, як зносять їхні рідні міста, – Подоляк

Радник голови Офісу Президента припустив, що друзям з його оточення приємніше відпочивати в Європі, ніж боротись за свою країну у час війни.

Про це радник Офісу Президента написав у твітері. Подоляк наголосив, що міста-герої продовжуватимуть боротьбу.

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Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять з лиця землі,

– написав Михайло Подоляк.

Та додав, що вмираючи міста все-таки борються.



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