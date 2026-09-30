Українські військові нашпиговують танки вибухівкою і відправляють на позиції росіян

Раніше Болгарія передала Україні 110 одиниць БТР-60. Українці вигадали нове застосування для старих болгарських бронетранспортерів, адже їхня броня надто тонка, щоб перевозити піхоту. Тепер ці машини нашпиговують мінами, а потім без водія відправляють на російські позиції поблизу Лимана.

24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

Т-62М радянського виробництва, створені ще у 1960 роках, не є найстарішими танками в українському арсеналі. Сумнівна честь належить колишнім словенським танкам М-55S, створеним на базі радянських Т-55 1950 років.

Не те щоб Т-62М в руках українців став технічно кращим. Змінилося його завдання.

Роль танків у війні змінилася

Сьогодні багато бронетехніки з обох боків фактично виконує роль мобільної артилерії: роблять по кілька пострілів по цілях за кілька кілометрів. Танки рідко діють, як раніше, коли вони зближувалися з противником і вели прямий вогонь із відстані в кілька сотень метрів. Загроза з боку крихітних дронів із вибухівкою змусила бронетехніку відійти від «сірої зони», а на такій дистанції Т-62М не набагато менш ефективний за Т-64БВ. Або, зрештою, за значно цінніші Leopard 1, Leopard 2 чи M1.

Українські парки танків Т-64, Leopard та Abrams зазнали важких документально підтверджених втрат. Портал Oryx, який фіксує втрати лише там, де є фотографії чи відео, взагалі не згадує жодних українських Т-62М.

Ці танки, усі захоплені у росіян, також нині доступні для використання українськими військовими. І це важливо для армії, яка намагається зберегти свій танковий парк. Україна відчуває нестачу найновіших і найкращих танків. Старіші й менш спроможні машини заповнюють цю прогалину… просто тому, що кращої альтернативи немає.

Спостерігач Stevius, який уважно стежить за розвитком українських бронетанкових військ, нещодавно звернув увагу на те, що колишні російські Т-62М і далі відіграють важливу роль у війні на боці України.

Зокрема, Stevius звернув увагу на колишній російський Т-62М, який належить 19 бригаді Національної гвардії України та нещодавно взяв участь у конкурсі на найкращий танковий екіпаж Нацгвардії. За словами Stevius, щонайменше ще два українські підрозділи використовували вцілілі машини з-поміж щонайменше 45 Т-62М, захоплених українськими військами. Більшість із них було захоплено під час українських контрнаступальних операцій на сході та півдні України наприкінці 2022 року.

Танки другого сорту

40-тонний чотиримісний Т-62М – другий за віком танк України. Тоді як трохи старший М-55S отримав масштабну модернізацію у Словенії в 1990-х роках, Т-62М не зазнав подібнгих вдосконалень. За своєю суттю це все ще машина раннього періоду холодної війни.

110 механізована бригада ЗСУ певний час використовувала Т-62М, перш ніж замінити їх на значно новіші та потужніші Т-64БВ. Т-62М має 115-міліметрову основну гармату, яку вручну заряджає четвертий член екіпажу, тоді як Т-64БВ оснащений потужнішою 125-міліметровою гарматою з автоматом заряджання, який забезпечує високу швидкість ведення вогню.

Саме висока скорострільність виготовленого в Україні Т-64БВ відіграла ключову роль в успішній обороні Чернігова Першою танковою бригадою України в перші тижні широкомасштабного російського вторгнення, що почалося в лютому 2022 року. Українські танки вступали в бій із російськими танками, що проходили повз на надзвичайно близькій відстані й перевершили їх за швидкістю та інтенсивністю вогню.

Саме в такому бою Т-62М програв би. Але тепер танки рідше опиняються в ситуаціях такого типу.

Переобладнання старих машин

Безперечно, частину Т-62М, яким уже шість із гаком десятиліть, могли зняти з озброєння через зношеність і можливий дефіцит запчастин. Але є всі підстави вважати, що більшість із 45 українських Т-62М досі перебуває у строю або неподалік від зони бойових дій.

Однак не всі вони досі залишаються танками. Українські волонтери та військові підрозділи оцінили переваги добре захищеного корпусу й надійного шасі, на якому встановлені башта та гармата Т-62М, і переобладнали частину захоплених машин на спеціалізовану техніку. Вони використали міцну нижню частину танка, але відмовились від застарілої башти.

Кілька колишніх російських Т-62М переобладнали на евакуаційні машини: з них зняли башти та гармати й встановили потужні лебідки для буксирування іншої бронетехніки. Волонтери, які співпрацюють із благодійним фондом Сергія Притули, перетворили ще один Т-62М на важку бойову машину піхоти. Рецепт простий: достатньо зняти штатну башту й замінити її меншою, оснащеною 30-міліметровою автоматичною гарматою, – у цьому випадку гарматою, знятою із захопленої російської БМП-2.

Втім, потенційно десятки українських Т-62М досі залишаються Т-62М і продовжують додавати броню та вогневу міць підрозділам, яким інакше було б складно взагалі виставити на поле бою хоч якісь танки.