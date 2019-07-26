Наскільки офіційні результати виборів збіглися з соцопитуваннями: інфографіка

Протягом виборчої кампанії в Україні дуже часто виникала недовіра до соціологів, що складають рейтинги партій. Отож, журналісти 24 каналу вирішили порівняти, наскільки точними були дослідження провідних соціологічних компаній.

Для порівняння журналісти взяли соцопитування "Центру Разумкова" 12-17 липня та групи "Рейтинг" 13-17 липня. Вибірка цих досліджень складала 2018 та 2500 опитаних людей відповідно.

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Група "Рейтинг" опублікувала занижений на 2.5% рейтинг "Опозиційної платформи – За життя", а рейтинги "Слуги народу" були завищені на понад 6%. "Центр Разумкова" завищив на 1% показник партії "Голос" та занизив на 1,3% рейтинг "Батьківщини".

Звертаємо вашу увагу, що соціологічні компанії допускають статистичну похибку у межах 2-2,5%. До того ж, схильності людей до підтримки певної партії могли змінюватись протягом дослідження.



Порівняння соцопитувань і результатів виборів / Інфографіка 24 каналу