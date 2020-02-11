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      Наскільки зросте кількість лоукостів в Україні в 2020 році: плани Мінінфраструктури

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      В Україні планують збільшити частку лоукост-авіакомпаній до 45% / Фото з відкритих джерел

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що одним із пріоритетних завдань очолюваного ним відомства є збільшення частки лоукост (іншими словами, бюджетних) авіакомпаній на українському ринку авіаперевезень. Зокрема, у Мінінфраструктури планують у 2020 році збільшити таку частку до 45%.

      За словами Криклія, зростання пасажиропотоків через аеропорти України є важливим показником економічного розвитку, передає пресслужба Мінінфраструктури.

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      Також він поділився планами на майбутнє щодо подальшого успішного розвитку авіаційної галузі. Зокрема, серед найближчих планів Мінінфраструктури:

      • модернізація аеропортів у Дніпрі, Ізмаїлі,
      • підготовка проєкту для будівництва аеропорту в Мукачеві.

      Важливим завданням є збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у 2020 році до 45%. Ми також прагнемо збільшити пасажиропотік на внутрішніх авіарейсах. Для цього ми підготували законопроєкт про скасування ПДВ для таких рейсів, впевнений, що парламент підтримає нас. Це створює сприятливі умови для роботи на ринку України,
      – наголосив Криклій.

      Зауважимо, що сьогодні на українському ринку працюють щонайменше 11 лоукост-авіакомпаній. Найпопулярнішими є угорський Wizz air, ірландський Ryanair і його дочка LaudaMotion, а також український SkyUp.

      Перелік лоукостерів, що літають або планують літати з України

      • Wizz air
      • Ryanair
      • Pegasus
      • SkyUp
      • Buta Airways
      • Smartwings
      • AEGEAN
      • Ernest Airlines
      • Vueling
      • LaudaMotion

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України авіація Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Подорожі
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